Le retour de La Chicane au Rendez-vous Ô fleuve !

Le comité du Rendez-vous Ô fleuve est heureux d’annoncer la venue d’un groupe ayant fait fureur dans les années 1990 et 2000 ! La Chicane, qui fête son 20e anniversaire, foulera les planches du Quai de Ste-Angèle cet été lors de la 10e édition du Rendezvous Ô fleuve. Le comité n’est pas peu fier de la venue de ce groupe rock québécois puisque c’est le seul festival de la région qui présentera le nouveau spectacle du groupe.



Boom Desjardins et les membres du groupe renoueront après 10 ans de séparation pour faire vibrer le quai et accueillir plusieurs invités spéciaux lors du spectacle Déjà 20 ans : la dernière Chicane. C’est donc le jeudi 10 août 2017 que La Chicane reprendra ses plus grands succès et bien plus, au grand bonheur des fans du groupe.



