Une troisième édition fort attendue pour la compétition de dance "Rock the beat"

L’an dernier avait lieu notre deuxième édition de la compétition de danse Rock the Beat qui fut couronnée de succès. Plusieurs danseurs sont venus démontrer leur talent devant les juges en interprétant des chorégraphies de hip hop, contemporain, jazz, ballet et plusieurs autres. L’organisme « Cercle des tourbillons de la Mauricie Inc. » est fier de présenter encore cette grande compétition d'importance en Mauricie.

En effet, cette année, nous accueillerons plus de 600 compétiteurs de partout en province qui défileront devant nos juges de renoms. De plus, les spectateurs pourront assister à des spectacles professionnels qui leur en mettront plein la vue. Cet évènement se tiendra donc le week-end du 25-26 février prochain, au centre des congrès de l'hôtel Delta de Trois-Rivières et les activités se dérouleront comme suit :

Dans un premier temps, nos danseurs venant de partout au Québec défileront devant les juges durant les journées de samedi et dimanche. On pourra y voir des prestations en solo, duo, trio ou en troupe.

La matinée du dimanche sera consacrée à des ateliers de type ‘’work shop’’ où les danseurs pourront profiter d’une formation avec nos juges invités. En plus d’apprendre des nouvelles chorégraphies, les danseurs auront un accès privilégié avec eux, en recevant leurs commentaires en direct dans le but de continuer à progresser dans leur passion.

Le clou du week-end sera le grand spectacle du dimanche soir où se produiront nos juges professionnels qui démontreront leur savoir faire. Lors de cette même soirée, les lauréats des compétitions du week-end monteront à nouveau sur la grande scène dans le but de se mériter les bourses ‘’Battle Star’’ et ‘’Rising Star’’.

Plus de 25 bourses d’une valeur totale d’environ 6000$ ainsi que plusieurs trophées seront remis aux danseurs et troupes méritantes afin de les encourager à persévérer dans leur passion.

Pour confirmer l’envergure importante que l’organisation veut donner à cette compétition, nous avons invités des juges internationaux qui ont acceptés d’être présents, pour juger la compétition et donner leur avis de professionnel aux participants.

Parmi eux nous comptons sur la présence de :





Jared Jenkins juge Hip-hop :

- Enseignant au Broadway dance center à New-York,

- Enseignant invité à Movement Lifestyles et au Complexe de danse Millenium à Los Angeles

- A travaillé auprès de Jennifer Lopez, Natalie La Rose, Wendy Williams et plus encore

- A travaillé sur les projets de Step-up 2: The Streets, le Cirque Du Soleil ainsi que Good Morning America

- Il a aussi fait partie Monster’s of Hip Hop et World of Dance



Amy Gardner juge contemporain :

- Directrice artistique de "annoDAM Dance"

- Co-créatrice de « A CLASS ACT »

- So you think you can dance Canada top 10 finalistes

- A travaillé avec Justin Bieber, Madonna, le cirque du soleil

- A travaillé sur des projets avec Coca-Cola, Le film Miroir miroir,

Moment factory, Disney et les Olympiques

- Enseignante internationale basée maintenant à New-York



Mel Charlot juge Hip-Hop :

- 3 fois championne de ‘’Hip Hop international’’

- Enseignante au ‘’Broadway Dance Center’’ à New-York ainsi qu’au ‘’Millenium dance Complex’’ à Los Angeles

- Danseuse pour Chris Brown et a évolué comme chorégraphe auprès de plusieurs artistes de renommée internationale

- A récemment travaillé comme chorégraphe pour la chanteuse québécoise Marie-Mai

- Un de ses plus grands moments a été sa participation dans la pièce musicale sur Broadway, ‘’Holler if ya hear me’’.

- De Montréal, Mel Charlot est une artiste internationale qui continue d’inspirer plusieurs danseurs



« Avec plus de 600 danseurs qui se présenteront sur scène et plus de 1000 personnes par jour qui profiteront de ce spectacle, nous croyons que la tenue d’une telle activité, ne peut être que bénéfique pour le rayonnement de notre région et contribuera, de façon directe, à son essor économique » mentionne M. Vincent Desjardins coproducteur de cet évènement.

Vincent Desjardins et son équipe invitent donc toute la population à venir encourager nos danseurs de la région et profiter de spectacles de hautes qualités. Les billets sont disponibles au coût de 20$ seulement et donne droit à l’ensemble des évènements du samedi et dimanche incluant la partie spectacle du dimanche soir. C’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins pour l’ensemble des compétitions mais un cout de 5$ est exigé pour les 6-12 ans pour la portion spectacle du dimanche soir. Vous pourrez vous procurer les billets au Delta les jours des évènements.