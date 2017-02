Un tout nouveau concept pour les Nuits Polaires

Pour sa 11e édition, les Nuits Polaires proposent une toute nouvelle image ainsi qu’un nouveau concept qui fera frissonner de plaisir la population trifluvienne! Auparavant connu comme une fête familiale se déroulant lors d’une fin de semaine de février, l’évènement prend un nouvel envol et propose une série de concerts se déroulant sur trois fins de semaine au centre-ville de Trois-Rivières.

Un environnement festif impliquant les acteurs du centre-ville

Suite au succès de la formule utilisée l’an dernier pour les spectacles musicaux en plein air, l’organisation a décidé de reconduire le concept en positionnant la scène sur la rue des Forges à la hauteur de la rue Champlain. Encore une fois, cet emplacement stratégique permettra aux commerçants du centre-ville de sortir sur leur terrasse extérieure en soirée pour offrir le service de consommation aux festivaliers. Grâce à la collaboration de la SDC centre-ville de Trois-Rivières, notons entre autres la participation du Restaurant Aqua, La Maison de Débauche par le Carlito, le Grill et la P’tite Grenouille.



« Il était important pour notre organisation de prendre le temps de repositionnement les activités des Nuits Polaires. Après 10 ans d’opérations, il était nécessaire de se recentrer sur la mission première de l’évènement soit de revitaliser le centre-ville de Trois-Rivières en période hivernale et offrir des activités à la population pour apprécier les joies de l’hiver. Nous sommes convaincus que la nouvelle formule permettra aux Nuits Polaires de devenir l’évènement culturel hivernal par excellence. » affirmait M. Roger Picard, président de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.



Une programmation relevée pour tous les goûts

Samedi 18 février

Dès le premier samedi, les festivités débutent en force avec le Trifluvien Jael Bird Joseph, demi-finaliste de la première saison de La Voix. La scène sera ensuite prise d’assaut par l’une des plus grandes icônes du rock au Québec, Jonas et son groupe The Massive Attraction. Pour continuer la fête, le DJ Prince Lambert sera sur place afin de faire bouger la foule.



Samedi 25 février

Le second samedi saura ravir les plus jeunes avec une soirée aux saveurs hip-hop présentée par Perigny mettant en vedette Moses Hart, aussi connu sous le nom de Pat-K7, un artiste anglophone de Trois-Rivières. La soirée se poursuivra de plus belle avec le légendaire rappeur Koriass qui présentera ses plus grands succès. Ce sera ensuite à K.O.K.A, composé de Karim Ouellet et King Abid en DJ set de soulever les foules.



Samedi 4 mars

Les familles ne seront pas en reste avec la présentation du traditionnel feu d’artifice au Parc Portuaire de Trois-Rivières. L’évènement se veut encore plus spectaculaire cette année avec des effets pyrotechniques rehaussés. Après les feux, les festivaliers sont conviés à la scène principale pour assister à la prestation du groupe Domino qui interprétera plusieurs succès de l’heure pour réchauffer les familles. La soirée sera clôturée par DJ Max qui continuera de faire danser la foule sur des rythmes endiablés.



Les Nuits Polaires se veulent une occasion d’apprécier les joies de l’hiver entre amis ou en famille avec une série de concerts tout à fait gratuits. La 11e édition de cet évènement se tiendra au centre-ville de Trois-Rivières. La programmation complète est disponible sur le site web des Nuits Polaires, www.nuitspolaires.ca.