Guillaume Morrissette remporte le prix littéraire des enseignants de français 2016

L’auteur trifluvien Guillaume Morrissette a reçu hier dans le cadre du congrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) le prestigieux prix littéraire des enseignants de français AQPF ANEL 2016 – catégorie 13 ans et plus – pour son roman L’affaire Mélodie Cormier.



UN ROMAN PRIMÉ

L’affaire Mélodie Cormier a été très bien reçu par la critique et par les lecteurs québécois. En octobre 2015, le sympathique auteur recevait deux prix de la Société du roman policier de Saint-Pacôme, soient le Prix coup de cœur et le Prix du premier polar.



UN PROCHAIN ROMAN EN MARS 2017

L’inspecteur Héroux est de retour pour une troisième enquête. Cette fois, il se lance sur les traces d’un violeur extrêmement perturbé. Le roman Des fleurs pour ta première fois paraîtra le 22 mars prochain toujours chez Guy Saint-Jean Éditeur.



À PROPOS DE GUILLAUME MORRISSETTE

Chargé de cours en finances à l’UQTR, Guillaume Morrissette est récipiendaire du « Prix d’excellence en enseignement », plus haute distinction honorifique remise à un chargé de cours. Il a publié trois romans chez Guy Saint-Jean Éditeur : La maison des vérités (2013), L’affaire Mélodie Cormier (2015) et Terreur domestique (2016). Polymathe et membre actif de MENSA Canada, Guillaume Morrissette est père de deux enfants (jumeaux de 8 ans).