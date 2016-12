Exposition DUO PHOTO à Bécancour

La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour vous invite à découvrir, du 1er décembre 2016 au 22 janvier 2017, l’exposition des photographes bécancourois Lorraine St-Arnaud et Yves Gaudet. Cette exposition intitulée DUO PHOTO présente un aperçu des images fortes de leur travail personnel des dernières années.



À travers la photographie de portrait et de paysage, ils offrent un regard artistique, souvent réaliste, mais parfois fantaisiste, de ce qui nous entoure, en mariant aussi bien la couleur, le monochrome que le noir et blanc.



Rappelons que ce projet n’est pas le premier travaillé conjointement par ces deux artistes. Effectivement, en 2015, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Ville, tous deux ont présenté l’exposition BÉCANCOUR d’HIER À AUJOURD’HUI.



La bibliothèque centrale invite les artistes et les organismes en arts visuels de la ville de Bécancour à présenter un projet d’exposition qui pourrait être présenté dans sa salle d’exposition. Information au 819 294-4455, poste 560.