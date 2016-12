Arrivée du père Noël au centre-ville de Nicolet

Pour l’Arrivée du père Noël au centre-ville, le samedi 3 décembre prochain, de 10 h à 12 h, la Ville de Nicolet confirme que les chevaux conduiront le père Noël, à destination, au 180, rue de Monseigneur-Panet.

Le père Noël rencontrera les familles confortablement installé dans la salle Joseph-Ovide-Rousseau et à la bibliothèque H.-N.-Biron, plusieurs activités seront offertes dans le cadre de l’événement comme le concours de dessin organisé pour les enfants de 2 à 12 ans, l’arbre à souhait, un coin à autoportrait et un sapin à décorer en famille! À l’extérieur, les enfants pourront bénéficier, d’un tour de carriole, d’une distribution de maïs soufflé et de boisson chaude et d’un rallye dans les commerces du centre-ville. Des prix de participation sont à gagner!

Mentionnons qu’il est possible de profiter de l’événement pour se procurer, gratuitement, sa carte d’abonné de la bibliothèque H.-N.-Biron. Pour se faire, apportez une pièce d’identité et une preuve de résidence.

Pour plus de détails sur l’Arrivée du père Noël au centre-ville, consultez la section « Évènements » du site nicolet.ca ou trouvez la page « Ville de Nicolet » sur Facebook.

La fête est au rendez-vous au royaume du père Noël!