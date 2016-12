510 000 $ pour soutenir les arts et les lettres en Mauricie

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Mékinac et les villes de La Tuque, de Shawinigan et de Trois-Rivières ainsi que Culture Mauricie annoncent aujourd’hui la signature d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Mauricie. C’est ainsi qu’un montant totalisant 510 000 $ réparti sur 3 ans (2016-2019) permettra l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques de la Mauricie qui ont des projets en lien avec la collectivité.

« Nous sommes heureux d’annoncer cette entente conclue avec nos partenaires de la Mauricie, qui croient, comme nous, en l’importance de stimuler les arts et les lettres sur leur territoire. Investir dans le talent des artistes et dans le dynamisme des organismes artistiques mauriciens contribuera au développement artistique durable de cette belle région », a mentionné madame Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l'Estrie, monsieur Luc Fortin, a tenu à déclarer : « Je me réjouis de cette entente entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et les acteurs municipaux de la Mauricie qui investissent conjointement pour le dynamisme culturel de leur région et la qualité de vie de leurs citoyens. L'accès à la culture partout au Québec est une priorité pour notre gouvernement ».

En tant que représentant du conseil de la MRC de Maskinongé et président de la table des préfets, monsieur Robert Lalonde s’est dit fier et heureux d’avoir obtenu une entente de partenariat unanime pour tout le territoire et pour l’avenir de la collectivité artistique : « Nous savons qu’il faut, par des moyens comme cette entente et l’appel de projets annoncés ce matin, permettre à nos artistes et organismes artistiques de réaliser leurs projets afin que ceux-ci ne demeurent pas à l’état de rêves. Par ce programme de partenariat territorial, nous réitérons notre souhait de travailler en concertation pour le bien de nos communautés afin de rendre chaque jour notre vie meilleure, à travers le beau, le vivant, le senti. »

Monsieur Thomas Grégoire, président de Culture Mauricie, a tenu à souligner : « Culture Mauricie se réjouit de voir autant de partenaires régionaux ainsi réunis pour stimuler la création. Je tiens à souligner l’importance d’un tel engagement et, au nom de nos créateurs, je les remercie chaleureusement pour leur soutien. Vous reconnaissez une fois de plus la contribution des artistes et des organismes artistiques et culturels à la vitalité de nos municipalités et à la qualité de vie que l’on y retrouve. »

LE PROGRAMME

Selon les termes de l’entente, le gouvernement du Québec, par l’entremise du CALQ, a versé un montant de 255 000 $, égal à celui investi par les villes et MRC partenaires pour la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de la Mauricie 2016-2019. Ce programme permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Plus précisément, il a pour objectifs de stimuler la création artistique dans toute la région, de contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, de favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi que d’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

L’APPEL À PROJETS

Un appel à projets pour ce programme est également lancé aujourd’hui. Des projets peuvent être soumis dans l’un ou l’autre des volets suivants :

- Le soutien aux artistes et aux écrivains professionnels (volet 1)

- Le soutien aux organismes artistiques professionnels (volet 2)

- Le soutien à la mobilité pour les artistes (volet 3-A) et les organismes (volet 3-B)

Les détails sont disponibles sur le site Web du CALQ. La date limite d’inscription est fixée au 9 janvier 2017.

LE SOUTIEN TECHNIQUE

Culture Mauricie offre un soutien technique aux artistes et aux écrivains professionnels ainsi qu’aux représentants d’organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Ils sont invités à communiquer avec Marie-Lou Pelletier, coordonnatrice à la concertation et au développement à Culture Mauricie, au 819 374-3242, poste 230 ou à concertation@culturemauricie.ca.