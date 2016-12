Des lutins débarquent à Trois-Rivières pour La Fête des jouets

La Fête des jouets est une activité familiale gratuite où le plaisir, le bonheur, l’échange, le partage et la récupération sont au programme.



Les lutins du père Noël qui débarqueront au Centre communautaire Des Ormeaux, le dimanche 27 novembre, entre 10 h 30 et 15 h, sont bien au fait que d’innombrables jouets s’entassent dans les garde-robes et les placards des maisons. Devant un tel constat, les sympathiques personnages suggèrent de donner une seconde vie à ces jouets inutilisés en leur permettant de devenir un objet de convoitise pour d’autres enfants.

La Fête des jouets, c’est plus qu’une activité d’échange. C’est une grande fête.

La cohorte de taquins et rigolos personnages présents sur place se feront un malin plaisir d’animer les lieux. Ils proposeront aux jeunes du bricolage, du cinéma de Noël, des spectacles de jonglerie de sapins, une boîte à souhaits, un tirage, etc.



Grande collecte de jouets – Du 14 au 26 novembre

Afin de se préparer à la grande Fête des jouets qui aura lieu le dimanche 27 novembre, de 10 h 30 à 15 h, au Centre communautaire Des Ormeaux, une grande collecte de jouets est organisée.



Du 14 au 26 novembre, les enfants désireux de vivre une belle expérience de partage sont invités à déposer à l’avance leurs jeux et jouets à l’une des cinq bibliothèques municipales.



« Encourageons l’échange de jouets entre tous les amis et faisons des tonnes d’enfants heureux », s’est exclamé Joujou, le lutin en chef de la fabrique de jouets.



La Fête des jouets, une journée magique pour toute la famille.