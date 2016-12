Une chanteuse mauricienne lance un vidéoclip pour la Fondation CHU Sainte-Justine

L'auteure-compositrice-interprète québécoise Jennifer Gélinas lance le vidéoclip Ta bonne étoile pour soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine. Le single, disponible sur l'album PUR Records Compilation lancé le 16 septembre dernier, est une touchante berceuse au son accrocheur et aux paroles empreintes d'émotion. Tous les profits de la vente de la chanson et de la diffusion du vidéoclip seront entièrement remis à la Fondation.

Enregistrée dans les réputées Studios Piccolo de Montréal, la chanson a été réalisée par Kaven Girouard (Céline Dion, Marc Dupré). Le projet réunit de nombreux professionnels du show-business dont l'ingénieur Pierre Messier (Céline Dion, Lynda Lemay) et le batteur Sébastien Fauvelle(Sylvain Cossette, Andrée Watters). La réalisation du vidéoclip a été confiée à Danny Draper et Jean-Patrick Peuvion de Seven Filmz. L'équipe est derrière plusieurs vidéoclips totalisant près d'un million de visionnements. En 2013, leur court métrage Stigmate a atteint la compétition officielle du Festival de cinéma de la ville de Québec.

À propos de l'artiste

Originaire de la Mauricie, Jennifer Gélinas est découverte par le concours Objectif Star à Trois-Rivières en 2004. Gagnante de l'édition 2007 de Cégeps en spectacle, elle s'est depuis illustrée en se classant notamment, avec un premier opus (D'Kaña), dans le processus de nomination des prestigieux prix GRAMMY aux États-Unis. En 2012, l'album devient Coup de cœur du bestseller Le Dico des Filles, vendu partout dans la francophonie.