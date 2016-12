Foire de Noël Frimousse : de nouvelles dates, toujours la même formule gagnante

Pour une 6e année consécutive, la Foire de Noël Frimousse, principalement connue pour ses 30 structures gonflables, se tiendra cette année les 19 et 20 novembre au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. L’événement, qui a été devancé de 3 semaines, viendra répondre aux parents qui cherchent comment faire bouger les enfants à cette période de l’année peu propice aux activités extérieures.



Une programmation plus que variée Les participants à la Foire de Noël Frimousse auront le choix parmi une liste d’activités plus que garnie. Tout d’abord, l'équipe de Jouets Frimousse sera sur place pour animer plusieurs activités et jeux durant la fin de semaine (jeux géants Ravensburger, Jenga ainsi que speed stacks), course de ballons sauteurs Farm Hoppers, jeux d'habiletés et plusieurs autres surprises.

Non loin de là, il y aura un clin d’œil au film Retour vers le futur avec un parcours de hoverboard (qui touchera le sol celui-ci) : un nouveau produit sur la scène québécoise. Les plus sportifs pourront mettre leurs habiletés à l’épreuve sur une mini-surface de dekhockey où les jeunes devront faire un circuit d’habiletés avant de tirer au but sous la surveillance du radar. De plus, une section complète sera réservée au soccer bulle, ses grosses sphères gonflables qui protègent celui qui la porte des contacts. Les pompiers de Trois-Rivières, quant à eux, feront une simulation de maison emboucanée et un parcours d’entraînement digne du futurs pompiers.

Une zone ludique complète sera aménagée pour relaxer avec des chaises de billes, des jeux géants, des cubes lumineux et un studio de yoga pour débutant et intermédiaire. Les bibliothèques de Trois-Rivières y auront également un coin lecture et bricolage.



Les petits de 0 à 5 ans ne seront pas en reste avec une zone spéciale pour eux. Structures gonflables adaptées, parcours de psychomotricité animé par un kinésiologue du CSAD, petit matériel de manipulation et de l’espace pour les poussettes répondront aux besoins des bouts de chou. Une salle d’allaitement sera aménagée à proximité.



Aussi, petits et grands pourront rencontrer Marcus et Chase de la Pat Patrouille, Mickey et Mini ainsi qu’Ariel et Raiponce pour le maquillage. Le Père Noël nous fera honneur de sa présence le samedi dès 13h et le dimanche dès 11h. Alain Dionne, photographe, sera sur place pour immortaliser gratuitement ce moment.



Gagnez votre accès VIP à la Foire de Noël frimousse! Un concours sera tenu sur les ondes de Rouge FM Mauricie du 7 au 11 novembre prochain dans l’émission Rouge café : 5 familles gagneront leur accès VIP à la Foire de Noël Frimousse. En plus de gagner leur entrée sur le site, elles auront un repas complet dans une salle privée avec une visite privée de la Pat Patrouille, une séance de maquillage privée ainsi qu’un sac de surprises.



Tarification et horaire La tarification demeure inchangée depuis 6 ans soit 15 $ par enfant, 5 $ par adulte et de 35 $ pour un forfait familial (2 adultes et 2 enfants) payable la journée même.



Rappelons que le site sera ouvert les 19 et 20 novembre de 9h à 16h sur la surface synthétique intérieure du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. La Foire de Noël Frimousse est un événement créé par le Complexe sportif Alphonse-Desjardins.