34e saison de la Ligue d’improvisation mauricienne : L’improvisation comme spectacle, un art qui perdure!

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) amorce aujourd’hui sa 34e saison de spectacles improvisés à Trois-Rivières. Cette année encore, le public aura droit à de multiples soirées uniques en son genre avec nos comédiens improvisateurs.

Pour le président de la LIM Jocelyn Garneau : « L’improvisation est devenue un incontournable dans le paysage culturel de la Mauricie. Ce n’est pas que du théâtre et ce n’est pas que de l’humour non plus. C’est une soirée de divertissement où tout est possible, rire comme pleurer. C’est accepter de se faire transporter au gré des comédiens-créateurs. La LIM est fière d’offrir un spectacle d’une qualité remarquable et ce à un prix tout à fait abordable. »

La LIM présentera 26 spectacles dans le cadre de son calendrier régulier les mardis à 20H du 11 octobre au 2 mai. L’admission générale est à 7$ alors que le tarif étudiant est de 5$. La majorité des événements se dérouleront à la Maison de la Culture de Trois-Rivières, salle Louis-Philippe-Poisson, alors que quelques événements spéciaux auront lieu à l’extérieur de ses murs. Parmi ceux-ci, la LIM présentera une soirée spéciale le 29 novembre du côté du musée Boréalis pour « BoréaLIM », un concept de spectacle improvisé se déroulant à l’intérieur des salles d’exposition du musée.

En dehors de ses activités normales, la LIM offre également certaines formations grâce à ses comédiens d’expérience. « La LIM s’est donnée pour mission d’épauler l’improvisation à Trois-Rivières et en Mauricie. Nous avons donc la chance de pouvoir rencontrer et former la relève dans les écoles secondaires, CÉGEP et même à l’université.», termine Jocelyn Garneau.

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) est l’une des plus vieilles ligues d’improvisation au monde après la Ligue nationale d’improvisation (LNI) et la Ligue universitaire d’improvisation (LUI). Elle œuvre à Trois-Rivières depuis plus de 30 ans et offre une vingtaine de spectacles du mois d’octobre au mois d’avril.