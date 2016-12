Précisions de la corporation sur le rapport de la vérificatrice générale

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières souhaite apporter certaines précisions concernant les informations présentées dans le Rapport de la vérificatrice générale pour l'année 2015 déposé lundi soir.

L’ensemble des recommandations émises par la vérificatrice générale, Mme Cossette, a été accueilli par la corporation et des mesures ont déjà été mises en place lors de la dernière saison. En tant que jeune organisation, il est de son devoir d’appliquer les changements nécessaires afin d’assurer la meilleure gestion possible du projet pour qu’il en résulte une utilisation efficiente des ressources.

« La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a su dégager des surplus totalisant un montant de 317 464 $ suite à sa première année d’opérations. Ces chiffres témoignent de la réussite financière du projet, et ce après seulement une saison d’exploitation. Malgré ces bons résultats, nous avons à cœur en tant qu’organisation d’appliquer les conseils et recommandations soulevés par la vérificatrice générale et nous considérons qu’il s’agit d’un processus normal et essentiel pour toute organisation désirant s’améliorer. » témoignait M. Roger Picard, président du conseil d’administration de la corporation.

La corporation souhaite apporter une précision concernant un élément du rapport en particulier. Il a été mentionné qu’« un total de 9 944 billets ont été accordés à titre de faveur ou en échange de services ». Tous les billets ayant été distribués l'ont été faits dans le cadre d’ententes financières, d’échanges de services ou de développement des affaires. Il s’agit de pratiques nécessaires afin de promouvoir l’Amphithéâtre Cogeco auprès des entreprises et de la clientèle. Au cours de la première année d’opérations, il est nécessaire, pour une organisation, de faire valoir ses activités afin qu’il en résulte de nouvelles ententes et que la notoriété du projet s’établisse tant du côté des affaires que du côté touristique.

En somme, le conseil d’administration et l’équipe de la corporation sont fiers du travail accompli et des résultats obtenus suite à la première année d’opérations de l’Amphithéâtre Cogeco.