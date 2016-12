95 000 personnes ont visité l’Amphithéâtre Cogeco cet été

C’est avec un grand sentiment de fierté que la Corporation des Évènements de Trois-Rivières clôt sa deuxième saison d’opérations. Au total, 95 000 personnes ont visité l’Amphithéâtre Cogeco lors de la saison estivale 2016, soit une augmentation de tout près de 20 % par rapport à l’achalandage global de l’année précédente.

L’année 2016 fut marquante quant à la visibilité et la réputation positive acquise par l’Amphithéâtre Cogeco. Les critiques du spectacle Tout écartillé de la Série Hommage du Cirque du Soleil, favorables sur toute la ligne, se sont répercutées par un accueil plus que chaleureux de la part du public. Ce spectacle mettait la table pour une saison estivale relevée qui a su charmer les spectateurs. S’en est suivi la présentation de plusieurs événements musicaux et culturels d’envergure. Le spectacle Céline Dion pour les enfants est sans l’ombre d’un doute l’événement phare de cet été attirant plus de 16 000 personnes, ce qui a permis de remettre un montant de 1 700 000 $ pour la Fondation Céline Dion.

« Évidemment, la venue de Céline Dion à Trois-Rivières dont la réussite nous a valu les éloges de la part d’Aldo Giampaolo, le gérant de l’artiste, a placé l’Amphithéâtre Cogeco sur la scène internationale, prouve que ce lieu de spectacles situé dans un décor enchanteur au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice est digne des plus grandes salles au monde, tant du côté de la technique que de l’organisation » affirme M. Roger Picard, président du conseil d’administration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.

Une telle saison n’aurait pas été envisageable sans le travail d’équipe entre la Corporation et ses partenaires. L’organisation tient à souligner le phénomène d’entraide et de cohésion grandissant entre les différents acteurs et entreprises de la région qui ont à cœur le développement culturel de la ville de Trois-Rivières.

« Après seulement deux ans d’activité, l’achalandage à l’Amphithéâtre Cogeco est déjà impressionnant, et on peut maintenant affirmer que l’amphithéâtre est un lieu de spectacles de choix qui n’a rien à envier aux plus grandes salles de spectacles déjà bien établies. Bien sûr, on est fier de la réussite de l’amphithéâtre, mais ce qui nous remplit vraiment de fierté, c’est de voir la mobilisation des acteurs touristiques et culturels trifluviens qui ont tous à cœur le succès de notre ville » soutient Steve Dubé, directeur général de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.

Des 95 000 personnes ayant visitées l’Amphithéâtre Cogeco durant la saison estivale, on dénombre 54 % venant de la Mauricie et 46 % de l’extérieur de la région. Il n’est donc pas étonnant de constater les retombées de ces visiteurs dans les établissements du centre-ville de Trois-Rivières. Notons, entre autres une hausse de 20 % du taux d’occupation des établissements hôteliers du centre-ville selon la Société de développement commerciale du centre-ville de Trois-Rivières. C’est donc dire que l’Amphithéâtre Cogeco rempli son rôle de pôle attracteur pour la clientèle touristique et excursionniste.