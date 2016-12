La famille est à l’honneur dans la nouvelle programmation de Boréalis!

Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie papetière, est fier de vous dévoiler sa programmation « automne-hiver 2016-2017 ». Au menu, de nouvelles activités d’Halloween et de Noël, des visites à la lampe torche, une soirée pour les geek d’entre nous, une représentation de marionnettes pour les tout petits et bien plus! Grâce à des activités regroupées en trois volets – nocturne, gourmand et famille –, Boréalis se renouvelle avec de belles nouveautés.



DES SOIRÉES INOUBLIABLES AU MUSÉE LES P’TITES VUES | SPÉCIAL HALLOWEEN

Le vendredi 28 et samedi 29 octobre 2016 à 19 h 30, Boréalis vous convie à une soirée d’horreur hors du commun dans un lieu sombre, insolite et mystérieux. Pour l’Halloween, venez découvrir une programmation de courts métrages d’horreur qui vous donneront des frissons dans le dos. Cette activité est offerte gratuitement.



BORÉA-LIM

La Ligue d’improvisation mauricienne revient au musée pour une troisième année consécutive! Le mardi 29 novembre à 20 h, venez découvrir Boréalis différemment avec les improvisateurs de la LIM. Lors de cet événement, une histoire éphémère s’improvisera devant vous à travers le décor du musée. Cette activité est au coût de 5 $ taxes incluses.



UN MUSÉE LA NUIT | LA VISITE À LA LAMPE TORCHE – NOUVEAUTÉ

De janvier à avril, Boréalis vous invite une fois par mois pour une visite guidée spéciale accompagnée d’un ouvrier de la CIP. Lors de ces soirées, celui-ci vous racontera des anecdotes savoureuses! À la lueur de sa lampe torche, vous découvrirez le musée sous un angle nouveau et exclusif. Les visites sont offertes les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 22 avril 2017 à 19 h et sont incluses dans le prix d’entrée de la visite expérience.



LA SOIRÉE GEEK– NOUVEAUTÉ

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un gamer endurci, seul ou en groupe, cette soirée saura vous satisfaire par la multitude des activités proposées. Le jeudi 23 février dès 18 h 30, prenez part à des parties de Loups-Garous thématique, un tournoi de jeux vidéo Nintendo, des jeux de société animés, un test de réalité virtuelle, un service de bar, des LAN et bien d‘autres activités. Cette activité est au coût de 10 $ plus taxes.



POUR LES AMATEURS DE CÉPAGES ET DE HOUBLON LA CAVE À VIN DES FÊTES

Le vendredi 25 novembre 2016 à 19 h, en compagnie du célèbre conférencier Alain Soulard, venez découvrir des vins et spiritueux traditionnels et originaux qui égayeront vos repas du temps des fêtes. Pour compléter votre soirée, vous pourrez savourer de délicieuses bouchées dans une ambiance décontractée. Cette activité est au coût de 35 $ plus taxes.



LA CAVE À VIN «ÉCO» - NOUVEAUTÉ

Toujours animée par le conférencier Alain Soulard, une nouvelle cave à vin fait son apparition à Boréalis! Depuis plusieurs années, de plus en plus de producteurs de vins se tournent vers des techniques écoresponsables à travers le monde. Le vendredi 10 février à 19 h, venez découvrir et déguster ces vins exceptionnels produits dans le respect de l’environnement et dans une optique de développement durable. Cette activité est au coût de 35 $ plus taxes.



BORÉOBRASSERIE | L’HISTOIRE DE LA BIÈRE

Le 17 mars 2017 à 19 h, venez découvrir la bière et son histoire lors d’une soirée exceptionnelle. Cette année, Boréalis vous propose une expérience où dégustations et découvertes seront au rendez-vous! Tout en remontant le temps, savourez et découvrez les bières de la microbrasserie le Trou du diable accompagnées de bouchées confectionnées spécialement pour l’occasion par le Buck Traiteur. Cette activité, au coût de 35 $ plus taxes, est assurément une soirée à ne pas manquer!



POUR TOUTE LA FAMILLE HORREURS À L’USINE – NOUVEAUTÉ

Cet automne, une nouvelle activité d’Halloween fait son entrée dans les voûtes du musée. Une rumeur circule parmi les travailleurs de l’usine. Des événements étranges se sont produits et plus personne ne veut y travailler pendant le mois d’octobre! Oserez-vous venir découvrir ce qui s’y passe réellement? Cette activité est offerte tous les samedis et dimanches d’octobre 2016 et est au coût de 8 $ plus taxes (accès au musée inclus).



LA FABRIQUE DE JOUETS – NOUVEAUTÉ

Le père Noël a décidé d’installer sa fabrique de jouets à Boréalis! Accompagné de vrais lutins, viens créer ta lettre au père Noël en famille et fabriquer un véritable jouet en bois les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2016. Les lutins t’apprendront tous les secrets du pôle Nord, le tout dans une atmosphère remplie de magie. Cette activité est incluse dans le prix d’entrée de la visite expérience. Le coût comprend un jouet par enfant.



SCIENCE EN FAMILLE – NOUVEAUTÉ

Le samedi 4 février 2017, de 10 h à 16 h, Boréalis vous propose une journée entièrement dédiée aux sciences pour toute la famille. Venez expérimenter le blanchiment de la pâte à papier et découvrir le musée sous un angle scientifique. Plusieurs expériences seront au rendez-vous! Légère collation incluse sur place (jus, muffins, café). Cette activité est incluse dans le prix de la visite guidée.



BORÉALIS NE FAIT PAS RELÂCHE – NOUVEAUTÉ

Comment fonctionne une fourmilière? Pourquoi l’araignée tisse-t-elle des toiles? Le vendredi 10 et samedi 11 mars 2017 de 10 h à 12 h ou 13 h 30 à 15 h 30, viens découvrir l’ingéniosité développée par les animaux et comment ils ont inspiré les humains. Avec Dominic Ouellette, entomologiste, tu observeras de véritables animaux. L’atelier se terminera par la fabrication d’un terrarium que tu pourras apporter chez toi. Cette activité est au coût de 7 $ taxes incluses.



PETIT AIGLE DÉCOUVRE LE SIROP D’ÉRABLE – NOUVEAUTÉ

Les samedis 25 mars et 1er avril 2017 à 10 h, venez découvrir Petit Aigle, qui vous racontera l’histoire de la découverte du sirop d’érable sous la forme d’une représentation de marionnettes. Par la suite, direction la terrasse de Boréalis pour une dégustation de tire d’érable! Cette activité, pour les tout petits de 3 à 6 ans, est au coût de 5 $ plus taxes.



BORÉALIS : LIEU DE MÉMOIRE

Boréalis continue sa mission de faire vivre le patrimoine mémoriel de l’industrie des pâtes et papiers à travers sa pratique muséale. Afin d’ancrer davantage ses actions, le musée proposera à chaque programmation automne-hiver des activités mettant en vedette les témoignages des porteurs de la mémoire de cette partie importante de notre histoire. L’ESPACE MÉMOIRE De janvier à avril 2017, l’espace mémoire, lieu de diffusion situé en plein cœur de l’exposition permanente du musée, présentera le documentaire «Quand ferme l’usine» de Simon Rodrigue. Ce documentaire pose un regard sur l’impact des fermetures d’usines de pâtes et papiers au Canada.



LES JOURNÉES MÉMOIRES | LE MÉTIER DE PAPETIER

Le 15 avril 2017 de 10 h à 12 h, venez faire la rencontre d’un ancien papetier dans le cadre des Journées mémoires. Lors de cette causerie, vous entendrez d'étonnantes histoires! Cette activité est offerte gratuitement, mais les places sont limitées.