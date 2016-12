Un succès fracassant pour la 49e édition du Festival Western de St-Tite

Voir la galerie de photos

À peine la 49e édition du Festival Western de St-Tite achevée, l’organisation peut dresser un bilan positif de l’ensemble de ses activités, qui se sont déroulées du 9 au 18 septembre 2016.

Une 49e édition sous le signe de la nouveauté

En route vers la 50e édition, le Festival Western a renouvelé plusieurs facettes de sa programmation et de ses installations. Parmi toutes les nouveautés, la venue du Cirque Éloize a grandement bonifié l’expérience des festivaliers. « En présentant la première canadienne de Saloon – Cavale au cœur du Far West, nous voulions offrir un tout nouveau site à nos visiteurs, le Village Cirque. Cet ajout à la programmation a nécessité une grande mobilisation de notre équipe terrain et nous sommes extrêmement fiers du résultat final. Nous avons pu entendre des commentaires positifs au cours des deux fins de semaine des représentations », partage le directeur général, Pascal Lafrenière. « Les devantures des chapiteaux ont également connues un vent de fraîcheur, offrant ainsi un décor complètement renouvelé aux visiteurs. « Dès le montage des chapiteaux, les festivaliers s’étonnaient de nos modifications. Nous étions confiants face aux réactions des festivaliers, mais leur grande participation et l’engouement envers nos chapiteaux ont confirmé nos efforts. »

St-Tite autour du monde

Cette année, les rodéos professionnels ont également retenu l’attention tout autour du globe. Les quatre rodéos Coupe Canada, ayant eu lieu la première fin de semaine de l’événement, ont été diffusés en ligne sur le www.wranglernetwork.com. Visionnés dans 44 pays, ces rodéos ont notamment été suivis au Québec, aux États-Unis, au Brésil et même à Hong Kong. Cette bonification au service à la clientèle a permis aux fanatiques du sport de rodéo de suivre ces compétitions fortement appréciées. Le Festival note également une relève grandissante chez les jeunes compétiteurs de rodéo de la région, preuve que sa mission d’éducation et d’initiation au rodéo rencontre les passionnés de ce sport.

Un tournant new country

L’organisation du Festival Western de St-Tite a également entrepris un virage new country dans sa programmation 2016. La vedette montante du new country, Tim Hicks, a d’ailleurs offert une prestation mémorable pour les festivaliers le jeudi 15 septembre. La présence du chanteur canadien marque la volonté de l’organisation de répondre aux demandes de sa clientèle. Par ailleurs, les divers groupes de musique de nos quatre chapiteaux ont offert une programmation 100% country, des grands classiques aux hits de l’heure. En ce qui concerne les spectacles présentés au Country Club Desjardins, l’organisation se dit satisfaite de la vente de billets. La présidente de la 49e édition, Isabelle Tessier, précise : « En plus d’avoir assisté en grand nombre à nos spectacles, nos festivaliers ont manifesté une fois de plus leur passion des rodéos par un excellent taux de participation ».

50 ans, ça s’en vient!

Le déploiement des activités et de la programmation de la 49e édition a mis la table pour les festivités entourant le 50e anniversaire de l’organisation, qui aura lieu l’an prochain. Du 8 au 17 septembre 2017, les 623 000 festivaliers se tourneront vers St-Tite pour des célébrations spectaculaires en cette édition spéciale. Le Festival Western de St-Tite dévoilera cet automne des informations concernant cette édition tant attendue.

Aujourd’hui, le Festival lance en primeur la nouvelle version de sa chanson thème pour marquer le début des célébrations. Originellement lancée en 1969, la composition de Marc Gélinas et de Marcel Lefebvre est bien connue des festivaliers et des habitants de St-Tite. La nouvelle mouture, enregistrée en juillet dernier, redonne un second souffle à cet hymne country. De nombreux artistes québécois de grande renommée ont unis leurs voix afin de rendre cet hommage aux 50 ans du Festival. Toute l’équipe souhaite remercier les collaborateurs, soit Renée Martel, Patrick Norman, Brigitte Boisjoli, Annie Blanchard, Cindy Bédard, Manon Bédard, Guylaine Tanguay, Véronique Labbé, Irvin Blais et Robby Johnson. La chanson thème est disponible sur notre compte YouTube au https://www.youtube.com/watch?v=dZ_S3uXq8Xk.