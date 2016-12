Voir la galerie de photos

Née d’une collaboration entre la Ville de Trois-Rivières, les Jeunesses musicales du Canada et l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, la nouvelle série Musique à St. James prendra son envol le dimanche 25 septembre prochain avec un quatuor formé de Natalia Kononova, Caroline Chéhadé, Pierre-Alain Bouvrette et Jocelyn Lafond.

Érigée en 1742, la magnifique l'église St. James est l’un des témoins privilégiés de l’histoire de Trois-Rivières. Sa récente restauration en fait maintenant le Centre d'art des Récollets – St. James, un écrin parfait pour les concerts intimes de la nouvelle série Musique à St. James, présentée grâce à la collaboration de la Ville de Trois-Rivières, des Jeunesses musicales du Canada et de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Cette série de musique de chambre accueille des musiciens de haut niveau dans un format sans entracte d’une durée de 75 minutes. Elle prendra son envol le dimanche 25 septembre à 15 h avec un quatuor de rêve formé de Natalia Kononova (violoniste de l’OSTR), de Caroline Chéhadé (violon solo de l'Orchestre symphonique de Longueuil), de Pierre-Alain Bouvrette (violoncelliste du Quatuor Molinari) et de l’organiste Jocelyn Lafond, pour qui ce récital marquera un retour à Trois-Rivières après deux années en Belgique, où il a parfait sa formation. Ensemble, ils interpréteront l'intégrale des dix-sept Sonates d'église de Mozart; rarement interprétés, ces bijoux musicaux feront vibrer la délicatesse des cordes et la majestueuse sonorité de l'orgue.

La série proposera également quatre autres rendez-vous au cours de la saison 2016-2017 : Des femmes, une voix avec la soprano Magali Simard-Galdès et le pianiste Olivier Hébert-Bouchard (13 novembre 2016); Airs sacrés et baroque français avec le quatuor de flûtes traversières La flûte enchantée (12 février 2017); Piano haute voltige avec le pianiste virtuose Bogdan Dulu qui nous vient de Vancouver (5 mars 2017) et Par grands vents avec le Trio Hochelaga (11 juin 2017).

RÉSERVATIONS

Billet (taxes en sus) à compter de : 32,49 $ (régulier) • 12,50 $ (étudiant)

Réservations : 819 380-9797 • 1 866 416-9797 • Réseau Ovation