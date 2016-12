La Ligue d’improvisation mauricienne tiendra son camp de recrutement le 17 septembre prochain

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) tiendra son camp de recrutement annuel ce samedi 17 septembre à la Maison de la Culture de Trois-Rivières.

La LIM invite tous les improvisateurs de la région, avec ou sans expérience de scène, à participer à cette journée d’ateliers d’improvisation théâtrale. À la fin de celle-ci, les quatre équipes de la 34e saison seront formées par les duos de recruteurs. La LIM repêchera cette année 12 personnes pour combler ses rangs.



Tout improvisateur désirant faire partie des activités et spectacles de la LIM peut se présenter à cette journée entièrement gratuite, qui se déroulera de 9 h à 16 h à la salle régionale de la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Les participants doivent confirmer leur présence en acheminant un courriel au info_lim@yahoo.ca.



34e saison

La 34e saison débutera officiellement le mardi 11 octobre prochain à 20 h à la salle Louis-Philippe-Poisson de la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Également, la LIM se déplacera à Boréalis le 29 novembre pour une soirée spéciale à l’intérieur du musée. Au courant de la saison, elle présentera également des spectacles « Dans le décor de… » des troupes du Théâtre des Gens de la Place et du Théâtre des Nouveaux Compagnons. L’admission aux spectacles est de 7 $ et de 5 $ pour les étudiants.



La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) œuvre à Trois-Rivières depuis plus de 30 ans et offre une vingtaine de spectacles théâtraux improvisés du mois d’octobre au mois d’avril.