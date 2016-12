Information importante pour le spectacle «Céline pour les enfants»

Les 30 et 31 août prochains, l’Amphithéâtre Cogeco aura la chance d’accueillir l’artiste québécoise dont la renommée internationale n’est plus à faire, Céline Dion, pour deux spectacles-bénéfices pour la «Fondation Céline Dion».

À l’aube de la présentation de l’un des plus grands rassemblements à l’Amphithéâtre Cogeco, l’équipe de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières souhaite vous informer sur le déroulement des soirées et vous communiquer plusieurs informations pertinentes sur les installations.

Les portes de l’Amphithéâtre Cogeco ouvriront à 18 h. Des installations seront prévues afin de permettre aux spectateurs de l’admission générale de faire la file en toute sécurité. Des toilettes seront installées sur le site pour subvenir aux besoins des personnes faisant la file.



Navette des centres commerciaux

Deux navettes partiront de chacun des 3 centres commerciaux (Les Rivières, Carrefour Trois-Rivières-Ouest et les Galeries du Cap) de la région dès 16 h.

Centre commercial Les Rivières (stationnement face à l’ancien Target)

Galeries du Cap (stationnement entre le Maxi et le Bureau en Gros)

Carrefour Trois-Rivières-Ouest (stationnement entrée du cinéma Fleur de Lys)

Les gens sont priés de prévoir la monnaie exacte pour les frais de 1 $ pour l’aller et de 1 $ exigé pour le retour.

Les passagers seront déposés directement à l’Amphithéâtre Cogeco.

Il s’agit de la meilleure option à emprunter par les spectateurs pour se diriger vers l’Amphithéâtre Cogeco.

Les stationnements

Plusieurs options de stationnements sont disponibles au centre-ville de Trois-Rivières. Les stationnements en bordure des rues sont accessibles au coût de 0,25 $ par période de 10 minutes (maximum 3 heures) et 0,25 $ par période de 5 minutes dans les zones spéciales (maximum 30 minutes. Les horodateurs doivent être activés jusqu’à 17 h.

De nombreux parcs de stationnement sont également à la disposition de la population.

Stationnement étagé Badeaux

Stationnement souterrain de l’Hôtel de Ville

Stationnement extérieur des Forges

Stationnement extérieur Niverville

L’ensemble de l’information concernant les espaces de stationnement présents au centre-ville de Trois-Rivières est disponible à l’adresse suivante : www.sdctr.qc.ca/stationnements.



Les citoyens pourront également se stationner à proximité de l’amphithéâtre, soit au Parc Micro-Sciences avec une capacité de 250 places, situé à 500 m de l’amphithéâtre au coût de 6 $. Les spectateurs pourront également se stationner dans les rues avoisinantes de l’amphithéâtre. Des employés sur place dirigeront la population vers les espaces de stationnement disponibles.

Les 20 stationnements situés sur l’avenue des Draveurs seront réservés pour les personnes à mobilité réduite.

À noter que le nombre de stationnements sera considérablement réduit sur l’avenue des Draveurs étant donné les voies réservées pour la circulation des navettes de la STTR venant des différents centres commerciaux.

Veuillez également noter que le stationnement du parc portuaire ne sera pas disponible étant donné les installations pour les Délices d’automne.



Le transport

Gracieuseté d’Hydro-Québec, deux navettes électriques pouvant accueillir 13 personnes seront disponibles pour les spectateurs ne désirant pas marcher entre le stationnement du Parc Micro-Sciences et l’Amphithéâtre Cogeco.

Afin de se rendre à l’amphithéâtre pour assister au spectacle «Céline pour les enfants», les spectateurs pourront utiliser la navette à partir du centre-ville. Celle-ci partira du Bureau d’information touristique situé au coin de la rue Notre-Dame Centre et des Forges et fera un trajet en boucle d’une durée de 7-8 minutes jusqu’au débarcadère situé au coin de la rue Ste-Cécile et des Ursulines. La population pourra utiliser cette navette accessible au coût de 1 $ pour le trajet aller-retour dès 16 h.

Également, un service de vélos-taxis accessible entre 17 h 30 et 20 h sera offert par des bénévoles tous les soirs de spectacle. Ces bénévoles escorteront les spectateurs de la place Pierre-Boucher (place du Flambeau) jusqu’à l’amphithéâtre. Les visiteurs sont invités à faire un don aux bénévoles qui amasseront des fonds pour des organismes de la région.

Taxis

Une série de taxis seront en attente au débarcadère de l’Amphithéâtre Cogeco et sur la rue Hertel pour le raccompagnement des spectateurs à la fin du spectacle.

Les usagers sont invités à contacter directement les compagnies pour un service supplémentaire :

Taxi COOP de la Mauricie : 819 378-5444

Taxi Élite : 819 374-4422



Installations personnes à mobilité réduite

Un aménagement adapté pour les personnes à mobilité réduite est également prévu à l’amphithéâtre. Les spectateurs s’étant procuré un billet pour ces places dans la partie avec sièges assis de l’Amphithéâtre doivent suivre les indications présentes sur ledit billet pour l’admission sur le site.

Un espace sera également aménagé sur le porte-à-faux de l’amphithéâtre afin d’accommoder les personnes à mobilité réduite s’étant procuré un billet en admission générale. Il est nécessaire que les personnes à mobilité réduite utilise l’entrée identifié PORTE 1 afin d’utiliser la rampe d’accès.



Règlements

Sur le site, l’utilisation d’appareil photo, vidéo ou d’enregistrement audio n’est pas permise. Seuls les médias accrédités par la Corporation des Évènements de Trois-Rivières ont droit d’apporter ce genre d’équipement.

Le site est un lieu non-fumeurs. Aucune zone fumeurs n’est aménagée à l’intérieur de la zone d’opération de l’Amphithéâtre Cogeco afin de se conformer aux nouvelles normes.

Aucune réadmission n’est permise. Une fois sorti de l’Amphithéâtre Cogeco, il n’est pas possible de revenir à l’intérieur, à l’exception de situations d’urgence. Cette règlementation s’applique également aux fumeurs-euses.

Les objets suivants ne sont pas acceptés sur le site de l’Amphithéâtre Cogeco :

Nourriture / breuvages / alcool / cannettes / bouteilles de verre

Animaux (à moins d'un animal autorisé tel qu'un chien-guide)

Parapluies, pararols ou tout autre objet pouvant obstruer la vue des spectateurs

Appareils photo, appareils audio, caméras vidéo ou tout autre appareil similaire

Sacs à dos / valises / sacs de sport ou tout autre type de sac

Produits du tabac, cigarettes électroniques ou toute substance illicite (il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur de l’Amphithéâtre Cogeco, et ce, même sur l’esplanade gazonnée)

Cloches, klaxons ou tout objet ou appareil émettant du bruit

Drones ou appareils similaires

Chaises

Armes et armes blanches ou tout autre objet identifié dangereux ou nocif par le personnel de sécurité.

Veuillez noter que tous les sacs seront fouillés. L’Amphithéâtre Cogeco ne possède aucun endroit pour placer en consigne des objets. Par conséquent, toute personne ayant en sa possession l'un de ces quelconques items listés ci-haut se verra interdire l'accès à la salle de spectacle voire même confisquer les objets identifiés dangereux ou nocifs pour les spectateurs et les employés. Dans ce cas-ci, ils ne seront en aucun cas récupérables.



Billetterie

La billetterie extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco sera ouverte selon l’horaire suivante :

Lundi, 29 août : 11 h à 18 h

Mardi, 30 août : 9 h à 21 h

Mercredi, 31 août : 9 h à 21 h

Les spectateurs pourront récupérer leurs billets à la billetterie le jour même du spectacle.