Une programmation relevée pour tous les goûts à Trois-Rivières en Blues

L'organisation de Trois-Rivières en Blues est fière de vous présenter la programmation complète de la 8e édition du festival.



Plusieurs grands artistes fouleront la scène principale et acoustique au cours de cette édition. Tel qu’annoncé en mai dernier, les festivités débuteront à l’Amphithéâtre Cogeco le jeudi 18 août avec les prestations d’Angel Forrest et de l’auteur-compositeur-interprète Sugaray Rayford. La soirée du vendredi vibrera au rythme de Southern Hospitality, Colin James et du Kenny Wayne Shepherd Band. Samedi soir, les amateurs pourront apprécier le talent de Mike Zito and the Wheel, Alexis P. Suter et Steve Hill qui réchaufferont la scène pour le groupe John Kay & Steppenwolf.

La scène Hydro-Québec / Fix Auto de la rue Badeaux accueillera plusieurs artistes blues de renom le samedi et dimanche dès 12 h 30. Notons les prestations de Mo Blues, Lewis Dave, JP Soars Gypsy Jazz et MonkeyJunk. La totalité des prestations offertes sur la scène Hydro-Québec / Fix Auto est accessible gratuitement aux festivaliers.

Encore une fois cette année, plusieurs prestations auront lieu dans les bars et restaurants du centre-ville de Trois-Rivières au cours des quatre journées du festival.

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site internet du festival au www.3renblues.com.



Présidence d’honneur

La présidence d’honneur de la 8e édition sera assurée par Mme Josée Morin, organisatrice du premier festival de blues à Trois-Rivières au début des années 1990. Mme Morin a su faire valoir la musique blues à Trois-Rivières et a grandement contribué à l’essor de la popularité du festival Trois-Rivières en Blues.

Passeports

L’ensemble des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco est accessible grâce au passeport du festival se détaillant entre 39 $ et 59 $ dans la section assise de l’amphithéâtre et à 19 $ pour l’esplanade gazonnée. Ceux-ci sont présentement en vente au www.3renblues.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson, au 819 380-9797 et au bureau d’information touristique de Trois-Rivières.

Le festival Trois-Rivières en Blues se tiendra du 18 au 21 août 2016 au centre-ville de Trois-Rivières. Les prestations sur la scène principale à l’Amphithéâtre Cogeco, celles sur la scène acoustique de la rue Badeaux ainsi que les événements ponctuels présentés dans les établissements du centre-ville sauront combler tous les amateurs de blues.