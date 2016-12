Le film Sur les traces de Laviolette au Centre d’art des Récollets - St. James

Le jour du 382e anniversaire de Trois-Rivières, le lundi 4 juillet 2016 à 19 h 00 au Centre d’art des Récollets - St. James (811, rue des Ursulines), les Trifluviens pourront voir (ou revoir) le documentaire de 75 minutes, Sur les traces de Laviolette, retraçant l’enquête de l’historien Yannick Gendron sur le fondateur de la ville. Réalisé par Pierre Saint-Yves en 2009, dans le contexte des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières, ce documentaire suit également l’entraînement et le périple d’une équipe de rameurs qui font le trajet sur le Saint-Laurent entre Québec et Trois-Rivières. La projection sera suivie d’une courte conférence co-animée par le réalisateur et l’historien sur les étonnants résultats de la recherche et la préparation d’un nouveau film. Ils répondront également aux questions du public.

Cette unique projection survient au moment même où les nouveaux projets de livre par l’historien Yannick Gendron et de film par le réalisateur Pierre Saint-Yves ont été annoncés publiquement. En effet, le voile est enfin levé sur le vrai fondateur de la Ville de Trois-Rivières, Théodore Bochart, général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France et bras droit de Champlain, reléguant à un rôle accessoire ou remettant en doute l’existence même de ce Monsieur de La Violette, connu à ce jour comme l’unique fondateur de la ville.

Il sera possible d’acquérir le film Sur les traces de Laviolette sur place et d’acheter en prévente le livre Théodore Bochart, fondateur de Trois-Rivières et officier dans la marine du Roi (à paraître en décembre 2017). Tous les détails sur www.sieurdelaviolette.com ou au www.facebook.com/theodorebochart.

Le Centre d’arts des Récollets-St.James ouvrira ses portes à 18 h 30. L’entrée est gratuite et le nombre de place est limité. Cette activité est une collaboration de la Ville de Trois-Rivières, de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, des Productions Hérodotus (www.lesproductionsherodotus.com) et de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie.