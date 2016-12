Une anamorphose pour accueillir les visiteurs

La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières est heureuse de collaborer à un projet d’art urbain à la Gare maritime.

Pour agrémenter ce lieu hautement visité, le projet a été pensé en collaboration avec Tourisme Trois-Rivières afin de surprendre les différentes clientèles, soit les touristes et les gens participants en grand nombre aux multiples activités et évènements que le Parc portuaire accueille.

Cette oeuvre distinctive, peinte en trompe-l’oeil, est réalisée du 20 au 24 juin 2016 par l’artiste Richard Purdy en collaboration avec l’artiste Henri Morrissette. Une anamorphose de près de 12 mètres de long est peinte sur la surface bétonnée du plafond, de la section extérieure, de la Gare maritime de Trois-Rivières. L’anamorphose apparaîtra en trois dimensions lorsqu’elle sera vue de face à partir du quai donnant à voir une illusion d’optique.

L’anamorphose est une déformation réversible d’une image à l’aide d’un procédé mathématique. L’image se recompose à un point de vue préétabli et privilégié. Elle peut être vue sans déformation à partir d’un endroit précis.

La vie est l’aquarium de l’espoir représente un corégone, poisson apparaissant sur les armoiries de la Ville de Trois-Rivières, mais également totem des premiers occupants des lieux, les Attikameks. Ce poisson fait référence à la ville, à son histoire, au fleuve ainsi qu’à la vie maritime présente dès les premiers occupants. En se déplaçant, l’observateur verra le corégone dans un effet de distorsion comme si ce dernier était sous l’eau, jusqu’à le voir apparaître devant lui quand il aura trouvé le point de vue idéal pour voir l’illusion d’optique parfaite.

Richard Purdy est un artiste multidisciplinaire qui affectionne particulièrement les oeuvres d’art public pour son rapport direct à l’environnement dans lequel elles s’insèrent et la relation qu’elles ont avec les gens. La pratique de l’artiste est liée à la subversion des systèmes de réalité. Il met en doute la réalité ou la notion de réalité en jouant sur l’ambiguïté. Il veut faire redécouvrir, par des illusions, des éléments oubliés.

Le caractère unique de cette oeuvre mettra en valeur le lieu pour lequel elle a été créée. Elle aura un impact et suscitera la curiosité tout en contribuant à faire de la Gare maritime une destination incontournable. Elle pourra être photographiée à distance malgré la présence d’une foule, puisque l’oeuvre sera visible en hauteur et l’effet trompe-l’oeil se fera à partir du quai. Avec cette réalisation nous souhaitons faire différent, faire sourire et permettre à notre ville de voyager en photographies par tous ceux et celles qui partageront cette oeuvre via les différents médias sociaux en utilisant le #TRes3R.

La réalisation de l’oeuvre a été rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel de Trois-Rivières soit la Ville de Trois-Rivières et le ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’avec l’apport de Innovation et Développement économique Trois-Rivières.