Le Musée québécois de culture populaire présentera, du 17 juin 2016 au 28 janvier 2018, une exposition traitant de l’évolution de la bande dessinée québécois et de sa présence dans l’imaginaire et la culture populaire des Québécois.



Par le biais de cette exposition, le Musée veut faire découvrir les artistes et les artisans de la bande dessinée québécoise et permettre au public de constater à quel point le Québec regorge de talents dans l’univers du 9ème art. L’exposition présentera en détail le processus de création (scénarisation, recherche graphique, mise en page, encrage, etc.) d’une bande dessinée et les différentes techniques utilisées. Le visiteur découvrira que la bande dessinée québécoise n’a rien à envier à la BD européenne ou américaine!



Bédéistes partenaires de l’exposition

L’exposition présente la biographie de plus d’une vingtaine d’artisans de la BD québécoise, soit : Jimmy Beaulieu, Jean-François Bergeron (Djief), Iris Boudreau, Delaf et Dubuc, Tristan Demers, Jean-Paul Eid, Philippe Girard, Réal Godbout, Thierry Labrosse, Jacques Lamontagne, François Lapierre, Stéphanie Leduc, Mario Malouin, Mikaël, François Miville-Deschênes, Michel Rabagliati, Julie Rocheleau, Denis Rodier, Yves Rodier, Daniel Shelton, VoRo, Zviane. De plus, une section retrace l’histoire des fanzines au Québec, de 1970 à 2005. Le monde de l’édition de la bande dessinée est présenté ainsi que les succès de nos artistes québécois à l'international.

#ExpoBDQ

Les visiteurs pourront se prendre en photo avec les personnages de Red Ketchup ou de El Spectro et partager leurs égoportraits sur les médias sociaux accompagnés du mot-clic #expoBDQ.



L’exposition BDQ : l’art de la bande dessinée québécoise est une présentation de Groupe Capitales Médias. Le Musée québécois de culture populaire est situé au centre-ville de Trois-Rivières. Il est reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.