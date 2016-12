L’Animation estivale du centre-ville, un incontournable

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières est fière de vous présenter le concept et la programmation de l’Animation estivale du centre-ville pour la saison 2016. Dans le même esprit de fête que les années précédentes, plus de 150 artistes performeront aux quatre coins du centre-ville.

Les quatre plateaux d’animation (Rue Hart, rue Badeaux, rue des Forges et au Parc Portuaire) ont été repensés afin de s’harmoniser davantage avec l’ambiance des commerces et restaurants du centre-ville. Chaque plateau sera l’hôte de plusieurs types d’activités en tout genre afin de divertir l’ensemble des visiteurs au cours de l’été.

Plusieurs artistes visiteront le centre-ville de Trois-Rivières au fil des différents weekends. Les acrobates partageront la scène avec des clowns et les rues seront arpentées par toutes sortes d’animations déambulatoires. Petits et grands pourront se faire tirer le portrait par des caricaturistes ou arborer de jolis maquillages. Tous trouveront une prestation et/ou une activité pour agrémenter leur visite au centre-ville.

Implication des commençants

Avec l’aide de la Société de développement commercial de Trois-Rivières, la Corporation a sollicité plusieurs établissements du centre-ville afin de connaître leur opinion sur les animations estivales créées par le passé et leur désir pour la saison prochaine.

Fermeture de rues

L’équipe d’agents de fermeture de rue assurera la sécurité et la signalisation de la voie piétonnière de la rue des Forges. Celle-ci sera fermée les vendredis et les samedis soirs dès 17 h afin de permettre aux visiteurs d’apprécier les prestations en toute sécurité.



Pavoisement

Pour fêter l’arrivée du Cirque du Soleil à Trois-Rivières pour une deuxième année, le centre-ville s’est vu paré des couleurs du spectacle. Fanions, lumières, arches arborent le visuel du nouveau spectacle Tout écartillé présenté à l’Amphithéâtre Cogeco du 13 juillet au 13 août prochain. Dès l’arrivée au centre-ville, il est possible donc de ressentir toute la fébrilité et l’esprit de fête entourant le spectacle.

Les festivités prendront donc leur envol le vendredi 17 juin 2016 à 18 h et s’étendront jusqu’au 27 août. Chaque vendredi et samedi de 18 h à 22 h les gens sont invités à prendre part aux activités. L’ensemble de la programmation est disponible sur le site Internet de l’Amphithéâtre Cogeco au www.amphitheatrecogeco.com.