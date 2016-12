Le centre d’exposition Raymond-Lasnier conclu un partenariat avec le Musée d’art contemporain de Montréal

Le CENTRE D’EXPOSITION RAYMOND-LASNIER est fier d’annoncer un partenariat important avec le Musée d’art contemporain de Montréal pour sa programmation 2017.

Depuis sa création il y a bientôt 50 ans, il s’agit sans aucun doute d’une des plus importantes collaborations pour le Centre d’exposition Raymond-Lasnier : sa première avec une institution muséale aussi considérable que le Musée d’art contemporain de Montréal. Outre Amos, Trois-Rivières est la seule ville où l’exposition itinérante La Question de l’abstraction s’arrêtera. C’est une grande fierté de présenter une exposition d’envergure à la population trifluvienne qui saura rayonner dans la région et plus encore. L’excitation de travailler sur ce projet se fait sentir au coeur de l’équipe depuis plusieurs mois déjà. L’exposition sera présentée dans les deux salles du Centre d’exposition Raymond-Lasnier du 26 février au 21 mai 2017.

La Question de l’abstraction est une exposition d’oeuvres phares de la Collection du Musée d’art contemporain de Montréal qui constituent aujourd’hui un patrimoine national d’une valeur inestimable. Réunissant une trentaine d’oeuvres d’artistes marquants, l’exposition propose d’aller à la rencontre des créateurs et des mouvements artistiques qui ont défini le développement de l’abstraction depuis 1940 au Québec et au Canada. Ainsi, les visiteurs auront le privilège de côtoyer des oeuvres d’artistes de renoms dont : Marcel BARBEAU, Paul-Émile BORDUAS, Louis COMTOIS, Ulysse COMTOIS, Marcelle FERRON, Charles GAGNON, Yves GAUCHER, Claude GAUVREAU, Pierre GAUVREAU, Lise GERVAIS, Jacques HURTUBISE, JAURAN, François LACASSE, Stéphane LA RUE, Fernand LEDUC, Rita LETENDRE, Guido MOLINARI, Jean-Paul MOUSSEAU, Roland POULIN, Jean-Paul RIOPELLE, Robert ROUSSIL, Francine SAVARD, Françoise SULLIVAN, Claude TOUSIGNANT, Serge TOUSIGNANT et Armand VAILLANCOURT.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

La Question de l’abstraction est organisée et mise en circulation par le Musée d’art contemporain de Montréal. L’exposition, sous le commissariat de Josée Belisle, a été financée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre du Programme de soutien aux expositions permanentes. La tournée de l’exposition a été rendue possible grâce au gouvernement du Canada par le biais du Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien.

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier compte présentement sur l’appui financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Trois-Rivières par le biais de l’Entente de développement culturel de Trois-Rivières pour la présentation de l’exposition.

Du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h

L’entrée est gratuite. Bienvenue!

