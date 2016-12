Dévoilement des programmations estivales du Manoir Boucher de Niverville et de la Maison Rocheleau

La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières est fière de vous présenter les programmations estivales 2016 du Manoir Boucher de Niverville et de la Maison Rocheleau dite « Manoir des Jésuites ». En nouveauté cette année, ces deux lieux patrimoniaux présenteront leurs activités sur une période plus étendue de l’année. Deux programmations seront présentées : une pour la saison estivale et une pour la saison automne-hiver.

Les présentes programmations estivales se veulent accessibles et proposent des activités pour tous : de l’animation historique aux soirées de contes, en passant par les ateliers de savoir-faire et les activités familiales, petits et grands pourront profiter des lieux.

MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE

Programmation estivale

ANIMATION HISTORIQUE

Cette année, nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir la Milice coloniale Pierre-Boucher (les 18 et 19 juin ainsi que les 30 et 31 juillet de 13 h à 16 h) dans le jardin du Manoir afin d’assister à l’entraînement militaire obligatoire pour les hommes âgés de 16 à 60 ans. Vous aurez également l’opportunité de venir rencontrer l’ancien propriétaire des lieux : Joseph-Claude Boucher de Niverville (les 9, 10 et 11 juillet de 13 h à 17 h). Ce dernier vous fera part de ses aventures et histoires de vie, c’est une rencontre à ne pas manquer!

SOIRÉES DE CONTES

Les incontournables Soirées de contes reviennent en force cet été. Pour amorcer la saison, nous aurons le plaisir d’entendre Francis Désilets, lors d’une soirée de Contes en chansons. En association avec le FestiVoix, le conteur prendra place sur la scène Rythme FM (le 24 juin à 18 h). Suivront ensuite les Contes autour du feu avec Marc-André Fortin (le 22 juillet à 20 h 30) et François Devost (le 26 août à 20 h 30) durant lesquels vous pourrez vous laisser emporter par des histoires merveilleuses, confortablement installés dans le jardin du Manoir. Durant ces soirées, des collations et boissons chaudes seront en vente. Ces soirées de contes demeurent gratuites.

Nouveauté!

Nous clôturerons la saison avec une nouveauté! Nous vous proposons une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier. En compagnie d’un conteur et d’un conférencier-brasseur de la microbrasserie Le Temps d’une Pinte, transportez-vous au XVIIIe siècle grâce à l’univers des contes et des saveurs d’alcool choisis pour l’occasion. En couple ou entre amis, Histoires à boire (le 23 septembre, à 19 h et à 19 h 45. 30 $ avant taxes) est une nouvelle activité à ne pas manquer!

LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE

Cette année, le Mois de l’archéologie propose des activités pour tous. Tout d’abord, le mois d’août commencera par un concours de dessins sur le thème : Dessine-moi un archéologue. Ce concours, destiné aux enfants de 6 à 10 ans, prendra place durant tout le mois. Le gagnant se méritera un panier-surprises. Plus de détails sur le concours suivront au cours de l’été. Nous vous convions également à l’atelier Fabriquer son capteur de rêves (le 27 août à 14 h, 5 $ avant taxes) en compagnie de Martin Lominy, éducateur et archéologue. Enfin, les curieux auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les 10 ans de fouilles à Trois-Rivières grâce à la conférence de l’archéologue Louis Gilbert (le 4 septembre à 14 h, 5 $ avant taxes) où le café sera offert aux participants.

PARCOURS URBAINS

Encore cette année, nos deux parcours urbains sont offerts à tous ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir la ville. Vue parallèle (du mercredi au dimanche, à 10 h 30 et 14 h, et ce, du 6 juillet au 4 septembre, 5 $ taxes incluses) vous permet de découvrir le coeur historique différemment, et ce, accompagné d’un guide-animateur et d’une visionneuse View Master. Le Rallye GPS est quant à lui disponible tous les jours (de 10 h à 16 h 30, 5 $, taxes incluses - gratuit pour les moins de 6 ans) durant les heures d’ouverture du Manoir et vous permet de découvrir l’histoire du centre-ville de Trois-Rivières en utilisant le principe du géocaching.

Nous vous rappelons que le Manoir est ouvert de 10 h à 18 h, et ce jusqu’au 5 septembre. Par la suite, le Manoir sera ouvert jusqu’au 9 octobre, de 12 h à 17 h. Certaines activités ont un nombre de places limité, nous vous invitons à communiquer avec nous au 819 372-4531.

MAISON ROCHELEAU DITE « MANOIR DES JÉSUITES »

Programmation estivale

ANIMATION HISTORIQUE

Comme l’an passé, le meunier François Rocheleau nous fait le plaisir de venir nous rendre visite (les 17 et 31 juillet ainsi que le 21 août de 13 h à 17 h) pour nous parler de sa famille, qui y a vécu pas moins de 111 ans! Ce sera une rencontre captivante et enrichissante!

LE CINÉMA COMME À LA MAISON

C’est une soirée cinéma pas comme les autres que nous vous proposons avec l’activité Le cinéma comme à la maison (le 12 août à 20 h). Nous vous convions à une projection en plein air du film Babine de Fred Pellerin, qui vous permettra de poser un oeil nouveau sur la Maison Rocheleau. Apportez votre chaise ou votre couverture pour vous installer confortablement! Durant cette soirée, des collations et boissons chaudes seront en vente. Un court-métrage des P’tites vues sera présenté en avant-première.

ATELIER DE SAVOIR-FAIRE

Cet été, nous vous proposons une Initiation à l’aquarelle (le 6 août, de 10 h à 13 h, 5 $ avant taxes) en compagnie de Marie-France Cyr. Venez apprendre les techniques de base et réaliser votre propre oeuvre. Le matériel sera fourni sur place.

Nous vous rappelons que la Maison Rocheleau est ouverte tous les jours de 10 h à 17 h, et ce, jusqu’au 5 septembre. Le coût d’entrée est de 2 $. Certaines activités ont un nombre de places limité, nous vous invitons à communiquer avec nous au 819 372-4623.

LE FORFAIT PATRIMOINE

Depuis cette année, la Maison Rocheleau dite « Manoir des Jésuites », le Manoir Boucher de Niverville et Boréalis s’associent afin d’offrir un forfait patrimoine pour tous ses visiteurs. Sur présentation du droit d’entrée d’un des trois lieux, le visiteur pourra bénéficier d’une réduction ou d’une gratuité sur le prix de l’entrée du deuxième ou du troisième lieu qu’il visitera. Le rabais varie selon les lieux visités. La promotion doit être utilisée le jour-même.

NOUVEAU SITE INTERNET

Le Manoir Boucher de Niverville et la Maison Rocheleau dite « Manoir des Jésuites » se renouvellent en offrant à ses visiteurs un nouveau site internet commun. En plus d’être « responsive » et donc, adaptable à toutes les plateformes, le nouveau site Internet permet une navigation facile et fluide entre les deux lieux patrimoniaux. Les programmations, expositions et services, telles que la location de salles, sont maintenant accessibles facilement. La nouvelle image, moderne et épurée, met en valeur les lieux à travers différentes photos d’architecture et permet de retrouver l’information rapidement. En plus de présenter les informations importantes de chaque lieu, le site permet, à travers la page « Découvrir Trois-Rivières et son patrimoine », la présentation de différentes offres patrimoniales disponibles à Trois-Rivières.