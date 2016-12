Immersion égyptienne à la Galerie R3

Un passage à la Galerie R3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) promet une réelle immersion dans l’une des plus anciennes civilisations du monde alors que le collectif d’artistes Alexandrian Artists-Egypt y exposera peintures, dessins, photographies, sculptures et mosaïques jusqu’au 24 juin.

Cette exposition de calibre international a été rendue possible grâce à un partenariat entre l’UQTR et l’Université d’Alexandrie, en Égypte. Au total, 14 artistes égyptiens, tous d’Alexandrie, ont collaboré avec M. Aimé Zayed, directeur du Département de philosophie et des arts de l’UQTR, pour la mise en place de l’exposition.

« L’idée derrière l’exposition est de permettre à des artistes d’Afrique du Nord d’exposer sur le continent américain pour y faire la promotion de leur savoir-faire. Le collectif Alexandrian Artists-Egypt propose une forme d’art combinant à la fois le traditionnel et le contemporain. Ces oeuvres audacieuses témoignent non seulement de l’histoire culturelle de la ville d’Alexandrie, mais aussi de celle de l’Égypte toute entière », souligne M. Aimé Zayed.

Plusieurs invités spéciaux ont assisté au vernissage de l’exposition qui se tenait aujourd’hui. En plus de M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR, les visiteurs ont pu rencontrer M. Hazem Saleh, directeur des affaires éducationnelles et culturelles du consulat égyptien, Mme Safaa Abd El Salam, professeure à la Faculté des beaux-arts de l’Université d’Alexandrie, ainsi que quelques membres du collectif Alexandrian Artists-Egypt.