L'importance du nettoyage d'égouts

Jouant un rôle majeur dans l’évacuation et le traitement des eaux usées, l’égout, qu’il soit résidentiel, municipal, commercial ou institutionnel, doit être fonctionnel et bien entretenu en tout temps afin de permettre aux occupants d’un édifice de jouir des installations sanitaires adéquatement.

Quelles sont les conséquences d’un égout en mauvais état?

En cas de mauvais fonctionnement d’égout ou d’obstruction, les conséquences peuvent être fâcheuses, allant de problèmes ou de coupures d’eau à des refoulements dans les embouchures, en passant par des lavabos bloqués, des toilettes qui débordent et qui ne fonctionnent plus et des inondations, sans compter les mauvaises odeurs qui circulent dans la maison.

Pour éviter ces conséquences désagréables, il importe de veiller au bon fonctionnement de son égout régulièrement. Cela inclut de procéder au nettoyage d’égouts lorsque c’est le temps.

Qu’est-ce qui cause les refoulements?

Plusieurs raisons peuvent expliquer les refoulements d’égouts. Ceux-ci peuvent être dus à de fortes pluies, des racines d’arbres qui s’enchevêtrent dans les conduites de votre résidence – certaines constructions sont plus vulnérables que d’autres à ce type de problème – ou encore à l’accumulation de débris quelconques dans les diverses conduites. Quant aux obstructions, elles sont le résultat de nombreux phénomènes, tels que les fuites d’eau et les bris de tuyaux.

Puisque personne n’est à l’abri de ce genre de pépin, il se peut fortement que vous ayez à avoir recours à l’expertise d’une entreprise spécialisée en services sanitaires au moins une fois dans votre vie. Ce type d’entreprise propose des services de nettoyage d’égouts, de conduites et de drains.

Comment savoir si je dois procéder au nettoyage?

Plusieurs indices peuvent vous signaler que vous devriez contacter un professionnel et procéder au nettoyage de votre égout. C’est le cas notamment lorsque :

-Vous entendez des drôles de bruits provenant des toilettes ou du lavabo, lorsque ceux-ci fonctionnent.

-Vous sentez des odeurs d’égout émaner du drain de la baignoire, du lavabo ou de la douche.

-Vous voyez de l’eau refouler des toilettes ou des drains de la maison.

En quoi le nettoyage d’égout aide-t-il?

Le nettoyage d’égout offert par une entreprise de services sanitaires permet de vous assurer que vos tuyaux ne sont pas obstrués par aucun débris et que votre réseau fonctionne correctement. Par l’entremise d’outils spéciaux, notamment de caméras infrarouges, les spécialistes en services sanitaires sont en mesure de procéder aux inspections nécessaires pour vérifier le bon état de votre réseau, et de vous offrir par la suite des solutions de nettoyage appropriées.

Qui peut s’occuper du nettoyage de conduites sanitaires?

Pour procéder au nettoyage de vos égouts, vous devrez faire appel à des professionnels, soit à des plombiers ou encore à des entreprises spécialisées en nettoyage de conduites. Vous ne pouvez pas procéder au nettoyage vous-même.

Pour de meilleurs résultats, faites affaire avec une entreprise spécialisée et vous éviterez les mauvaises surprises. Il ne faut pas oublier que procéder au nettoyage régulier de ses tuyaux d’égout est un investissement important qui protégera votre construction contre les conséquences fâcheuses et coûteuses associées aux blocages d’égout.