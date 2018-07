31e édition du tournoi de tennis adulte de Nicolet

Les Services à la communauté de la Ville de Nicolet annoncent la tenue de la 31e édition du tournoi de tennis adulte qui se déroulera du 11 au 19 juillet, en soirée aux terrains de tennis André-Vigeant, situés à proximité du parc Thérèse-Boisvert-Allard.

Le tournoi présentera des matchs en simple et en double dans les catégories A et B. Nouveauté pour cette édition estivale, le tournoi inclura aussi une catégorie AA au grand bonheur des joueurs élites et du public qui pourront assister à des matchs de haut niveau.

Les athlètes auront l’opportunité de gagner des prix de présence grâce à la contribution des entreprises locales en plus de l’opportunité de gagner la bourse du député, Donald Martel, pour la catégorie AA.

Il est encore temps de s’inscrire avant le 10 juillet prochain auprès de Félix Duval, instructeur en tennis au 819 266-2833 ou communaute@nicolet.ca. Les frais d’inscription sont de 15 $ en simple et 20 en double $.