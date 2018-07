Le CRPMT réélu Mme Marie-Pier Matteau à la présidence

Les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Mauricie (CRPMT) ont réélu à l’unanimité Mme Marie-Pier Matteau pour un nouveau mandat de deux ans à la présidence de cette instance régionale de concertation en matière de main-d’œuvre et d’emploi.

« Je souhaite saluer la réélection de Mme Matteau à titre de présidente du CRPMT de la Mauricie », a tenu à souligner Mme Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail. « La présidence des CRPMT est une fonction cruciale en matière de concertation et de développement régional. De plus en plus de femmes s’impliquent à ce niveau, alors qu’elles occupent plus du tiers des sièges. Mme Matteau aura mon appui pour travailler à l’essor de la région de la Mauricie. »

Directrice générale de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Mme Matteau représente les entreprises au sein de cette instance composée de manière paritaire de représentants du marché du travail. Personnalité très engagée dans la communauté régionale, elle cumule plusieurs années d’expérience et d’implication dans des organisations œuvrant dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’éducation, de l’emploi et du développement socioéconomique régional.

En tant que porte-parole de ce regroupement, Mme Matteau souhaite faire valoir le point de vue de tous les membres qui siègent à cette instance, et plus particulièrement celui des dirigeants d’entreprises à l’égard des défis et des enjeux relatif au marché du travail régional. Elle veut également promouvoir le rôle d’influence du Conseil régional des partenaires du marché du travail dans le développement socioéconomique de la Mauricie.

M. Paul Lavergne réélu à la vice-présidence

Par la même occasion, les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail régional ont procédé à l’élection de M. Paul Lavergne au poste de vice-président, lui aussi pour un second mandat de deux ans. En tant que président du Conseil central du Cœur-du-Québec de la Confédération des syndicaux nationaux (CSN), M. Lavergne représente la main-d’œuvre au sein de cette instance partenariale depuis plusieurs années.

Mandat du Conseil régional des partenaires du marché du travail

Composé de 24 membres, le Conseil régional des partenaires du marché du travail regroupe des représentants d’entreprises, de la main-d’œuvre, des milieux communautaires et de l’enseignement ainsi que de différents organismes publics et ministères gouvernementaux. Il a pour mandat de définir la problématique régionale du marché du travail, d’établir les priorités d’intervention en matière de main-d’œuvre et d’emploi, d’adapter les mesures et services d’Emploi-Québec aux réalités régionales et, enfin, d’élaborer un plan d’action régional en réponse aux besoins en matière de services publics d’emploi.