L'entreprise Ménagez-vous améliore les conditions de travail de ses employés

Soucieuse d’offrir à sa clientèle des services de grande qualité et désireuse de donner à ses employés des conditions de travail supérieures au marché, l’entreprise d’économie sociale en aide à domicile, Ménagez-vous, s’engage vers l’objectif 15-2019; soit d’octroyer un salaire de base de 15 $/heure pour l’année 2019 à ses employés.

Depuis le 1er juillet, une augmentation du taux horaire a été appliquée pour les services d’aide à domicile, et ce, dans le but de positionner Ménagez-vous comme un employeur de qualité et un chef de file dans son domaine en ce qui concerne les conditions de travail.

« Cette mesure se traduira par une meilleure rétention du personnel affecté au service d’aide à domicile, donc, par le fait même, à l’augmentation de la qualité des services rendus chez nos clients. De plus, nous souhaitons offrir à nos employés un environnement stimulant et des conditions adéquates, ajustées à la réalité de leur travail, afin qu’ils évoluent le plus longtemps possible au sein de notre entreprise et qu’ils s’épanouissent au quotidien », indique M. Martin-Charles St-Pierre, directeur général associé chez Ménagez-vous.

À noter que ce coût supplémentaire (2 $/h) est affecté à 100 % au salaire des employés responsables de l’entretien. De son côté, l’entreprise Ménagez-vous fait sa part en déboursant les sommes nécessaires aux déductions à la source supplémentaires pour les employés dédiés à l’aide à domicile. Soulignons que les clients qualifiés, bénéficiant d’une subvention offerte par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour défrayer une partie des coûts d’aide à domicile, continueront à la recevoir.

« Nous évoluons dans un marché très compétitif et nous faisons face à divers défis. Nous sommes régulièrement à la recherche de nouveaux talents et nous souhaitons, par les conditions que nous offrons, inciter les personnes intéressées à joindre notre équipe en posant leur candidature », souligne Mme France Leclerc, directrice générale associée chez Ménagez-vous.

Un service avantageux

Rappelons que la clientèle qui choisit Ménagez-vous pour son service d’aide ménager à domicile bénéficie de nombreux avantages. Elle s’assure d’avoir une ressource dédiée à son milieu de vie, formée et encadrée par une équipe compétente de gestionnaires. Plusieurs processus sont en place pour assurer la qualité de la main-d’œuvre et du service tels : la vérification des antécédents judiciaires, l’évaluation ainsi que le contrôle de qualité et la communication régulière avec les personnes utilisant les services.