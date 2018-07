La 6e édition du Festival brassicole de la Mauricie se tiendra les 13,14 et 15 juillet

Bio Malt Mauricie invite la population à la 6e édition du Festival brassicole de la Mauricie qui se tiendra les 13, 14 et 15 juillet sur le site enchanteur du parc Antoine-Gauthier. Cette année, quelques nouveautés sont au programme, dont la tenue de deux spectacles ainsi que la vente d’un passeport pour la durée de l’événement.

Dès le vendredi 13 juillet, les festivaliers auront la chance de voir à l’œuvre l’auteur-compositeur-interprète Jonathan Painchaud sur la scène du festival, à 20 h. Le lendemain, le samedi 14 juillet, La Grand-Messe, un groupe hommage aux Cowboys Fringants, fera le bonheur des visiteurs dans un spectacle qui promet d’être très festif à 20 h. La première partie du vendredi soir sera assurée par Samuel Jean tandis que Carl Miguel s’occupera de celle du samedi soir. Tous deux ont brillé sur la scène québécoise grâce à leurs présences à l’édition 2018 de l’émission La Voix. À noter que les premières parties commenceront à 19 h.

« À la base, le Festival brassicole de la Mauricie se veut un événement très familial où petits et grands ont du plaisir. Au total, ce sont plus de 3000 festivaliers qui franchissent annuellement nos tourniquets pour venir découvrir, déguster et apprécier les produits d’une vingtaine d’exposants. Cette année, nous voulions donner davantage d’envergure à l’événement en y ajoutant un volet spectacle afin de prolonger les festivités un peu plus tard dans la soirée », souligne M. Luc Lévesque, vice-président de Bio Malt Mauricie.

Tout comme les éditions antérieures, les amateurs de produits brassicoles pourront se procurer des passes journalières sur place au coût de 10 $. De plus, en nouveauté, un passeport pour toute la durée du festival sera disponible, au coût de 15 $ en ligne, à partir du 18 juin. Il est possible de s’en procurer sur le site Internet biomaltmauricie.com ou directement sur la page Facebook du festival. Ce dernier permettra notamment à son détenteur d’assister à l’ensemble des activités en plus de recevoir le verre officiel du festival.

« L’ajout du passeport permettra à nos visiteurs de revenir au Festival brassicole de la Mauricie sans contrainte au cours de la fin de semaine. Celui-ci était demandé depuis quelques années par les festivaliers », mentionne M. David Montour, responsable marketing du Festival brassicole de la Mauricie.

La 6e édition du Festival brassicole de la Mauricie battra son plein du 13 au 15 juillet 2018 au parc Antoine- Gauthier, un site chaleureux aux abords du fleuve St-Laurent, situé au 10601, rue Notre-Dame Ouest à Trois- Rivières. Spectacles, dégustations, activités, conférences et jeux attendent toute la famille!