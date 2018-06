Le Canada et le Québec veulent améliorer la qualité de vie des Québécois

Les gouvernements du Canada et du Québec collaborent pour faire des investissements à long terme dans les infrastructures qui favoriseront la création d’emplois et la croissance économique, qui permettront de bâtir des collectivités inclusives et qui appuieront une économie verte à faibles émissions de carbone, de manière à améliorer la qualité de vie de tous les Québécois.

Aujourd’hui, l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député fédéral de Québec, et M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec et député de Pontiac, ont annoncé la signature d’une nouvelle entente bilatérale qui permettra d’allouer des fonds fédéraux de plus de 7,5 milliards de dollars à des projets d’infrastructure réalisés au Québec au cours de la prochaine décennie. Les coûts des projets financés en vertu de cette entente seront partagés avec le gouvernement du Québec, les municipalités et d’autres partenaires.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada effectuera des investissements sans précédent dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures culturelles et récréatives, ainsi que dans les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Ces investissements auront des retombées positives pour l’ensemble des collectivités de la province, notamment :

des déplacements plus rapides pour davantage de gens;

l’assainissement de l’air et de l’eau;

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

une gestion de l’eau durable;

l’amélioration des parcs, des installations récréatives et d’autres espaces publics qui font des collectivités des lieux agréables où vivre;

une amélioration des infrastructures de transport et des infrastructures numériques pour les personnes vivant dans les collectivités éloignées.

Le gouvernement du Canada investira au Québec 5,2 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, 1,8 milliard de dollars dans des projets d’infrastructures vertes, 257 millions de dollars dans des projets d’infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et 288,5 millions de dollars dans des projets d’infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Au Québec, ces fonds fédéraux s’ajouteront aux investissements de 100,4 milliards de dollars du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 annoncés dans le Plan économique du Québec de mars 2018.

Citations