Les Journées des moulins au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Encore cette année, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est fier de participer aux Journées des moulins, organisées par l’Association des moulins du Québec. Maintenant inscrites au répertoire des journées thématiques du ministère de la Culture et des Communications du Québec, les Journées des moulins représentent une occasion unique de découvrir de nombreux sites historiques québécois, témoignant du riche patrimoine bâti et culturel qu’abrite chacune de nos régions.

Ainsi, les 29, 30 juin et 1er juillet prochains, le Moulin seigneurial ouvrira ses portes aux visiteurs au coût d'une entrée pour deux personnes.

Des petits pains frais du jour seront disponibles à la fin de la visite pour 1,50 $ de plus. Enfin, pour ceux qui aimeraient tenter l'aventure, des ateliers de fabrication de pain artisanal seront donnés au coût de 5,00 $ par participant. Comme la fabrication de pain nécessite beaucoup de temps de levage, les visiteurs sont priés d’indiquer leur intérêt avant leur visite par téléphone au 819-377-1396.

Le musée est ouvert tous les jours du 27 mai au 28 octobre 2018 entre 10h et 17h en juin, septembre et octobre, et entre 10h et 18h en juillet et août.