Nomination au FestiVoix de Trois-Rivières

La direction du FestiVoix de Trois-Rivières est heureuse d’annoncer la nomination de Madame Julie Laquerre à titre de nouvelle Directrice marketing et partenariats. Détentrice d’un Baccalauréat en communication sociale, Madame Laquerre est une travailleuse acharnée qui a mené à terme plusieurs projets d’envergure au fil de son parcours professionnels. Chacune de ses expériences de travail ont touché de près la promotion, le marketing, le domaine de l’événementiel ainsi que celui de la vente.

Depuis 2014, elle occupait le poste de coordonnatrice créativité média, ventes et promotions chez Cogeco Média Mauricie. Auparavant, elle a été de 2009 à 2014 directrice des promotions et du marketing pour Bell Média à Trois-Rivières après avoir occupé le poste de coordonnatrice des promotions entre 2005 et 2009.

Avec son sens de l’organisation pointue, son leadership positif au sein d’une équipe et sa créativité, Madame Laquerre est un atout majeur pour le FestiVoix qui connaît une croissance continue à l’aube de sa 25e édition. Nous sommes convaincus que tous nos partenaires ainsi que notre équipe bénéficieront de son sens inné pour la relation client et de sa passion pour le travail d’équipe; des valeurs chères à l’organisation de notre entreprise.



Julie Laquerre entrera en poste le 9 janvier 2018.