3 048 $ pour l’école de la Solidarité grâce à l’équipe cycliste Loyal Action du Grand défi Pierre Lavoie

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, Loyal Action, a remis un chèque de 3 048 $ à l’école de la Solidarité, de Saint-Narcisse, pour le plus grand bonheur des élèves et du personnel. Depuis tout près d’un an, l’école est parrainée par cette équipe qui a participé à la dernière édition du 1 000 km de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie.

Après être venue gâter les élèves avec un tirage de vélos au mois de mai dernier, l’équipe Loyal Action est revenue, cette fois-ci, avec un montant de 3 048$ pour l’école. Ce montant servira, notamment, à ériger la phase 1 d’un mur d’escalade dans le gymnase. Composée de 5 athlètes amateurs, dont un papa de l’école, Loyal Action est un beau modèle de persévérance et d’action sociale à suivre pour les élèves.

Sur la photo:

Mme Dancy Caouette, directrice adjointe, M. Matthieu Désilets, éducateur physique, Stéphane Chaîné, Martin Paquette et Dominic Baril de l’équipe Loyal Action, Léo Brouillette, Marcus Raymond, Antoine Baril, Évelyn Morissette, Emma Cossette et Éliane Baril, élèves de l’école de la Solidarité.