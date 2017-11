Les travaux de prolongement du quai 10 en voie d’être terminés

Les travaux de construction visant le prolongement du quai 10 au Port de Trois-Rivières prendront fin bientôt. Les travaux de pavage ont débuté cette semaine, ce qui permet de confirmer que tout sera terminé dans le respect du budget et des échéanciers prévus. Le terminal pourra donc accueillir ses premières marchandises et navires dans les prochaines semaines.



Prolongeant de 132 mètres le quai 10 vers l’est, les travaux ont fait passer l’espace d’entreposage extérieur à cet endroit de 3 000 m2 à 12 000 m2. Totalisant un investissement de 14,8 M$, le projet est financé par l’Administration portuaire de Trois-Rivières (6,3 M$), le gouvernement du Québec (4,8 M$) et le gouvernement du Canada (3,6 M$).



Le directeur des opérations de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, Michel Parent a tenu à remercier les résidents du secteur de leur grande collaboration pendant toute la durée des travaux et souligne : « Ce nouveau terminal améliore la capacité et l’efficacité du Port de Trois-Rivières et favorisera la croissance économique dans l’intérêt des entreprises manufacturières et des résidents de notre région ».