La direction de l’Aluminerie de Bécancour déçue du rejet de l’offre

La direction de l’Aluminerie de Bécancour (ABI) souhaite exprimer sa déception à la suite de l'annonce du rejet de son offre par le syndicat ce matin.



ABI réitère qu'elle offre des conditions de travail attrayantes et compétitives, parmi les meilleures du secteur, à tous ses employés, tant en termes de salaires qu’au niveau du régime de retraite et autres avantages sociaux. L'offre vise à maintenir ces conditions et assurer la compétitivité de l'usine à travers tous les cycles du marché.



La direction d’ABI souhaite poursuivre les discussions dans les prochaines heures. Elle souhaite toujours en arriver à une entente.



L’Aluminerie de Bécancour est l’un des plus importants employeurs de la région avec plus de 1100 employés et des retombées économiques de 500 millions de $/an au Québec.