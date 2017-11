Grande Collecte des Fêtes de Moisson Maurice / Centre-du-Québec

Du 22 au 26 novembre prochain, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec tient sa Grande Collecte des Fêtes. Cette collecte vise à amasser 10 000 kg de denrées non périssables et 45 000 $. Plus de 200 bénévoles seront présents chez les 26 marchands participants.

M. Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson, indique : « La générosité de la population est essentielle au succès de la Grande Collecte des Fêtes de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. Les dons en denrées non périssables nous permettent d’offrir une plus grande variété de produits et avec chaque 1 $ de don, nous pouvons distribuer une valeur de 17 $ de nourriture. » M. Pellerin ajoute : « Nous notons une hausse du nombre mensuel de demandes d’aide alimentaire et malheureusement, personne n’est à l’abri d’un coup dur, c’est pourquoi tous ensemble, nous devons être là pour ceux qui en ont besoin. »

Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson et animateur de l’émission matinale On est tous debout au 94,7 Rouge, mentionne : « Joignez-vous à moi en remettant vos dons aux bénévoles qui sont en épicerie pour soutenir 78 organismes qui aident les familles de chez nous. Chaque mois, 29 000 personnes, dont 9 600 enfants, comptent sur nous pour combler un besoin essentiel, se nourrir. Donnez et vous aussi, vous pourrez dire : MOI, je donne! »

M. Pellerin ajoute : « Notre collecte est possible grâce aux bénévoles, aux marchands qui nous accueillent et à nos partenaires »

Voici des suggestions de dons en denrées :

pâtes alimentaires

céréales

conserves : soupe, sauce, viande, poisson, fruits et légumes

nourriture pour bébés

produits d’hygiène

produits pour bébés

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis près de 30 ans pour récupérer, trier et distribuer la nourriture. Moisson c’est 2,5 millions de kilos de denrées récupérés par année, c’est 410 personnes soutenues dans leur réinsertion sociale pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire. Moisson, c’est la personne au cœur de nos actions!