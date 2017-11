Le 20 novembre, c’est la Journée nationale des enfants!

ESPACE Mauricie souligne la Journée nationale des enfants et vous dévoile les activités qui auront lieu le 20 novembre.

Portons le ruban pour le bien-être des enfants!

ESPACE Mauricie invite la population à porter le ruban pour souligner la Journée nationale des enfants. Ce ruban rappelle que les enfants doivent être pris en considération dans l’ensemble des décisions de l’État qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Le bleu symbolise la paix et le calme. C’est d’ailleurs pour cette raison que le drapeau de l’ONU est de cette couleur. Pour le ROEQ et ses membres, le bleu symbolise aussi la liberté et notre désir que tous les enfants vivent une enfance en sécurité et sans violence.

Porter le ruban, c’est aussi prendre le temps de constater que les enfants sont le présent d’aujourd’hui et l’avenir de demain, c’est promouvoir et protéger leurs droits et finalement, reconnaître qu’ils sont des êtres à part entière et qu’ils ont le droit de vivre une enfance en sécurité et sans violence. Dans la région, les gens peuvent se procurer des rubans à ESPACE Mauricie en téléphonant au 819-375-3024.

Marche pour les droits des enfants

Dans le cadre du 20 novembre, Journée nationale des enfants, ESPACE Mauricie organise une marche symbolique sous le thème « Marchons pour les droits des enfants ». Pour sa 5e édition, l’organisme organise cet événement en collaboration avec l’école St-Paul de Trois-Rivières, la Ressource FAIRE et le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Le départ aura lieu à 10h15 dans la cour arrière de l’école St-Paul au 946 rue St-Paul, à Trois-Rivières. La marche d’une distance d’environ un kilomètre se veut symbolique afin de sensibiliser les enfants de l’école, mais aussi la population à la journée du 20 novembre et à son importance pour le bien-être des enfants. Près d’une centaine de personnes sont attendues, petits et grands et aussi quelques représentants d’organismes communautaires.



La Journée nationale des enfants a été décrétée comme telle par les Nations Unies, suite à l’adoption de deux documents importants soit la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989. C’est en 1993 que le Canada enfile le pas et décrète le 20 novembre, Journée nationale des enfants.

Depuis plus de 25 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, il fait partie des onze organismes existant à travers la province. Depuis plus d’une quinzaine d’années, les organismes ESPACE soulignent la Journée nationale des enfants. Pour plus de détails sur les organismes ESPACE, consultez le www.espacesansviolence.org