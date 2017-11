Foire de Noël Frimousse : un rendez-vous à ne pas manquer

La Foire de Noël Frimousse, principalement connue pour ses 30 structures gonflables, se tiendra cette année les 18 et 19 novembre au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. L’événement est maintenant bien connu en région et attendu par plusieurs familles (surtout les plus petits) et est l’endroit idéal pour faire bouger les enfants en cette période de l’année moins propice aux activités extérieures.



Une programmation plus que variée

Les participants à la Foire de Noël Frimousse auront le choix parmi une liste d’activités garnie. Tout d’abord, l'équipe de Jouets Frimousse sera sur place pour animer plusieurs activités et jeux durant la fin de semaine sous la thématique des jeux de construction.,



Non loin de là, un parcours de voitures téléguidés Litehawk sera aménagé en grande pompe. Les participants devront œuvrer entre les obstacles, les sauts, ponts, tunnels et autres épreuves d’habiletés. Une zone à thématique plage à ambiance festive invitera les participants à jouer au tennis de table, à des concours de hula hoop ou de limbo ou encore à prendre des photos de groupe avec des accessoires rigolos. Les plus sportifs pourront tester les fatbike de l’Île St-Quentin sur un parcours ou encore essayer de battre des records dans le zorball.

Nous compterons également sur la présence des bibliothèques de Trois-Rivières qui animera un coin lecture et bricolage et Boréalis qui animera un atelier de confection de papier. Aussi, nous aurons la visite de la princesse Belle qui donnera un cours sur la vie de princesse.



Les petits de 0 à 5 ans ne seront pas en reste avec une zone spéciale pour eux. Structures gonflables adaptées, parcours de psychomotricité animé par un kinésiologue du CSAD, petit matériel de manipulation et de l’espace pour les poussettes répondront aux besoins des bouts de chou. Une salle d’allaitement sera aménagée sur le site.



Suite à un concours fait par l’entremise de Facebook, les gens ont pu se prononcer sur les personnages qu’ils désiraient voir pour la Foire. Minion, Moana, Mario Bross et Spiderman ont remporté la palme. Aussi, suite à plusieurs demandes, une invitation toute spéciale a été envoyée aux chiens préférés des enfants… à suivre!



Le Père Noël nous fera honneur de sa présence le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 12h30 à 15h. Alain Dionne, photographe, sera sur place pour immortaliser gratuitement ce moment.



Vente de billet en ligne

Nouveauté de cette année, les gens peuvent dès maintenant se procurer des billets en ligne au www.lepointdevente.com pour se sauver du temps d’attente. Les billets pourront également être achetés la journée même sur place au même prix.



Tarification et horaire

La tarification demeure inchangée depuis 6 ans soit 15 $ par enfant, 5 $ par adulte et de 35 $ pour un forfait familial (2 adultes et 2 enfants) payable la journée même.



Rappelons que le site sera ouvert les 18 et 19 novembre de 9h à 16h sur la surface synthétique intérieure du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. La Foire de Noël Frimousse est un événement créé par le Complexe sportif Alphonse-Desjardins.