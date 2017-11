Cérémonie commémorative devant le cénotaphe de Bécancour

À l’approche du Jour du souvenir et de la fin de la campagne de financement du coquelicot, la Ville de Bécancour tient, une fois de plus, à souligner la mémoire de ces hommes et femmes qui sont décédés au combat ou qui ont œuvré à la protection de la population canadienne. Menée par les vétérans de la Légion royale canadienne (filiale 35), une cérémonie commémorative, avec dépôt de couronnes, s’est déroulée devant le tout nouveau cénotaphe de la Ville de Bécancour, situé à l’avant de hôtel de ville.

Ainsi, de nombreux membres de la Légion, accompagné du maire de la Ville de Bécancour, Jean-Guy Dubois, ont pu y prendre parole.

Rappelons qu’en juillet 2017, la Ville de Bécancour a inauguré son cénotaphe, voulant ainsi commémorer de façon durable et permanente, la mémoire de ces hommes et femmes, qui ont risqué et perdu leur vie en contribuant à la liberté, la sécurité et au bien-être des citoyens. De façon plus spécifique, le cénotaphe rend hommage aux combattants, aux pompiers, aux policiers et aux ambulanciers ayant servi au maintien de l’ordre et à la sécurité de la population.

À quelques jours de cette journée commémorative qu’est le 11 novembre,

souvenons-nous…