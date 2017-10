Nicolet amorce la démarche « Municipalité amie des aînés »

La Ville de Nicolet est fière d’annoncer que la démarche Municipalité amie des aînées a été officiellement lancée le 7 septembre dernier et qu’un comité travaille actuellement pour assurer l’atteinte d’un but commun : favoriser la qualité de vie des aînés, leur santé et leur inclusion au sein de la communauté. C’est bien connu, la population québécoise vieillit et celle de Nicolet n’y échappe pas.



Actuellement, une personne sur quatre est un aîné âgé de 65 ans et plus et l’on s’attend à ce qu’en 2031, ce soit une personne sur trois. Le comité, accompagné par une chargée de projet, travaille à faire de Nicolet une ville plus accueillante, qui est à l’écoute de ses aînés et qui met les moyens en place pour répondre à leurs besoins. Dans les semaines à venir, il est donc prévu de faire des consultations publiques de manière à mettre en lumière la réalité des aînés du territoire et leurs besoins.



Deux rencontres prévues le 23 novembre pour donner votre opinion La municipalité invite les gens de tous âges ainsi que les intervenants œuvrant auprès des aînés à se manifester et à venir donner leur opinion à l’une des deux rencontres qui se tiendra aux dates et heures qui suivent: (des bouchées et des rafraîchissements seront servis)



Jeudi le 23 novembre à 9 h Salle Joseph-Ovide-Rousseau, hôtel de ville

Jeudi le 23 novembre à 19 h Salle Joseph-Ovide-Rousseau, hôtel de ville



De plus, un sondage et des groupes de discussion seront également organisés de manière à rencontrer certaines clientèles cibles. Par la suite, nous consoliderons l’ensemble des constats dans une politique étoffée et un plan d’action triennal.



Rappelons que le recensement de 2016, effectué par Statistique Canada, nous apprend que Nicolet compte 2165 personnes âgées de 65 ans et plus, dont 60% sont de femmes. Notons que la moitié de la population a plus de 50 ans.



Depuis 2009, le ministère de la Famille et des aînés a instauré le programme Municipalité amie des aînés, conçu pour appuyer les municipalités et les MRC désirant faire un pas de plus pour favoriser le vieillissement actif. Nicolet a donc reçu une subvention de la part du ministère afin de mener à bien ce programme.

Sur la photo:

Geneviève Dubois, mairesse ; Isabelle Brunelle, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska ; Germain Manseau, représentant FADOQ Nicolet ; Louise Traversy, membre FADOQ Nicolet ; Sylvain Gamelin, médecin représentant du GMF de Nicolet ; Karine Veillette, citoyenne ; Christine Léger, pharmacienne et co-propriétaire Jean Coutu ; Michel Paradis, conseiller municipal ; Catherine Carignan, travailleuse sociale CIUSS MCQ ; Alain O’Brien, citoyen ; Paméla St-Louis, chargée de projet MADA ; Lise Lefevre, représentante Table de concertation des aînés Nicolet-Yamaska ; Isabelle Bombardier, directrice générale CAB Nicolet.