Arrestation pour agression armée

Les policiers de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé samedi matin à l’arrestation d’un homme en lien avec une agression survenue plus tôt dans la nuit.

Tôt samedi matin, monsieur Émile Beaulieu, 20 ans, s’est présenté à une résidence de Trois-

Rivières, secteur Sainte-Marthe-du-Cap et a asséné des coups avec une arme blanche à deux hommes. Ces derniers ont subi des blessures importantes et ont été hospitalisés. On ne craint pas

pour leur vie.

Monsieur Beaulieu a quitté les lieux et a été arrêté à Québec par le service de police de Québec. Il a ensuite été transféré à Trois-Rivières pour l’interrogatoire avec les enquêteurs. Il a été détenu et a comparu lundi en après-midi.



Monsieur Émile Beaulieu a comparu pour divers chefs d’accusation soit : Voies de fait graves et voies de fait armées.



Il est à noter qu’aucune personne impliquée dans cet évènement n’était connue du milieu policier.



La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-370-6700, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.