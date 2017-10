Démolition de l’ancienne bibliothèque et caserne de Nicolet : le chantier débute lundi

Le Service des travaux publics de la Ville de Nicolet annonce que le chantier de démolition de l’ancienne bibliothèque et caserne débutera ce lundi 16 octobre. C’est l’entreprise Excavation Guévin & Lemire qui a obtenu le contrat de démolition de l’édifice pour un montant de 54 900,56 $.

La Ville de Nicolet a déjà annoncé son intention d’en faire un important projet de stationnement vert en 2018 pour le secteur centre-ville, espace qui devrait être grandement apprécié notamment par les usagers de la nouvelle bibliothèque municipale H.-N.-Biron qui sont de plus en plus nombreux.



L’ancienne usine Coca-Cola F. X. Gagnée ltée, qui avait occupé les lieux avant la Ville en 1955, tombera donc sous le pic des démolisseurs au cours des prochaines semaines. Les travaux s’échelonneront sur sept semaines et devraient être terminés au plus tard le 1er décembre prochain.



La Ville de Nicolet incite les usagers du secteur à redoubler de prudence aux abords du chantier et à respecter la signalisation en vigueur.