Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières: Trois nouveaux records établis!

Lors du 26e Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières, qui s’est tenu le 29 septembre dernier au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), trois nouveaux records ont été établis. L’événement a permis d'amasser la somme de 72 500$ grâce aux quelque 2000 participants qui sont venus vivre l’expérience auprès des 55 exposants présents. Trois sommets inégalés jusqu’à maintenant dans l’histoire du Salon.



« La reconnaissance est le cadeau que l’on peut offrir à ceux qui nous viennent en aide. J’offre donc ce cadeau à tous ceux qui sont venus au Salon et qui ont contribué à son succès. Je vous remercie et vous dis: à l’an prochain », souligne Mme Nicole Gélinas, présidente d’honneur, présidente de Trois-Rivières Ford Lincoln et membre des CA de la SAQ et d’Assurance Vie Banque Nationale.



« Quel plaisir ce fut pour moi d’apporter ma contribution au fabuleux succès de ce 26e Salon des vins. Ce retour à l’UQTR m'a fait chaud au coeur! Mon passage avec les Patriotes a fait une différence dans ma vie et il est important de supporter nos équipes par ce bel évènement grâce auquel le programme des Patriotes peut poursuivre sa belle progression. Aider les étudiants athlètes c’est participer au développement de nos leaders de demain pour le plus grand bien de notre société. Je tiens à remercier tous les participants du Salon des vins et souligner le fantastique travail du comité organisateur », enchérit M. Michel Boucher, ancien joueur et entraîneur de la formation de hockey des Patriotes et actuellement dépisteur du Lightning de Tampa Bay de la LNH.



Avec près de 2000 visiteurs et 25 000 coupons vendus, les 55 exposants ont pu faire découvrir, avec un enthousiasme palpable, toute la gamme de leurs produits. Les activités spéciales: la Grande ripaille bourgogne, présentée par le restaurant la Maison de débauche, Bambara sélection, ainsi que l’Après Salon Jack Daniel’s, ont également fait salle comble.



Les étudiants-athlètes en renfort

Si le Salon a connu un tel retentissement, c’est aussi grâce aux efforts concertés des étudiants-athlètes des Patriotes de l’UQTR. Leur implication, tant au niveau de la prévente de billets que de la logistique, s’est fait ressentir tout au long de la réalisation de l’événement. « Nous sommes très fiers de constater que les étudiants-athlètes s’approprient le Salon des vins. Leurs engagements ainsi que leurs réseaux contribuent grandement au succès. Auparavant, c’était l’activité de financement de l’équipe de hockey. Depuis que l’ensemble des équipes y participent, l’événement a pris beaucoup d’ampleur et toutes les formations en ressortent gagnantes », souligne M. Daniel Payette, coordonnateur du Salon.



L’événement, présenté par la Société des alcools du Québec (SAQ) en collaboration avec la Banque Nationale et la Financière Banque Nationale, demeure, année après année, la plus importante activité de financement des étudiants-athlètes de l’UQTR. Les profits amassés sont redistribués, sous forme de bourses d’études, aux neuf équipes des Patriotes: badminton, cheerleading, cross-country, golf, hockey, natation, soccer féminin et masculin, et volleyball. Pour bien des étudiants, ces montants leur permettent d’éviter de travailler durant le calendrier scolaire et de s’investir à temps plein dans leur cursus universitaire.



L’indispensable appui des partenaires

Nos plus vifs remerciements aux partenaires qui ont soutenu avec aplomb l’organisation du Salon. Merci à la Société des alcools du Québec (SAQ), la Financière Banque Nationale, la Banque Nationale, PMA Assurances, La Maison de débauche par le Carlito, Bambara Sélection, Jack Daniel’s, Énergie 102,3, Rouge FM, 106,9 Mauricie, 100,1 Rythme FM Mauricie, TVA, Le Nouvelliste, Ameublements Tanguay, Le Prix du gros, Amaro, Pita Pit, Les Rôtisseries Fusée, Coca-Cola, la Fondation Katherine-Beaulieu et Sonofun.



Responsabilité sociale

Pour une cinquième année consécutive, l’événement s’est associé à la Fondation Katherine Beaulieu qui offrait aux visiteurs la possibilité d’utiliser des alcootests afin d’assurer un retour sécuritaire à la maison. En tout, ce sont 121 personnes qui ont utilisé les tests d’alcoolémie. Parmi eux, 40 personnes ayant présenté un taux plus élevé que la limite permise se sont vu offrir le service de raccompagnement, offert par le Prix du gros et les étudiants-athlètes. Un don de 500$ sera versé, grâce aux pourboires reçus, à la Fondation Katherine Beaulieu en guise de soutien à la cause.