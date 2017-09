Retrouvailles des présidents pour lancer les festivités dans le cadre du 35e anniversaire de la corporation

La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin a réuni mardi soir les anciens présidents et le conseil de ville afin de débuter les célébrations de sa 35e année de création. Dès le départ tout comme aujourd’hui, l’objectif de développer ce parc trifluvien unique, si apprécié des gens de Trois-Rivières et d’ailleurs se veut au cœur des priorités d’actions.

Souligner l’engagement de citoyens bénévoles à la réalisation de la mission année après année se voulait primordial. L’invitation était dirigée vers les présidents, pour souligner à travers eux l’implication des nombreux membres des conseils d’administration. Voici un témoignage du président et conseiller municipal, M. André Noël : «C’était pour moi l’occasion à titre de président de la corporation d’organiser avec le conseil d’administration actuel un 4 à 6 des retrouvailles, un grand conventum de tous les présidents qui ont chacun à leur époque contribué à la réussite que nous connaissons maintenant.». L’équipe de la direction en a aussi profité pour annoncer en primeur les prochaines étapes du plan directeur qui permettront de donner un souffle nouveau à ce magnifique parc. Celles-ci seront dévoilées aux médias dans les mois à venir.

Rappelons que la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin a pour mission concrète de permettre à tous les citoyens de la grande région de Trois-Rivières d’avoir accès à un espace vert et de détente, offrant des activités de plein air, récréatives et éducatives mettant en valeur les potentiels naturels, maritimes et historiques du site.

Sur la photo: Le maire M. Yves Lévesque ainsi que le conseiller municipal et président de la Corporation pour le développement de l'île Saint-Quentin M. André Noël accompagnés de conseillers municipaux, d'administrateurs actuels et de membres du personnel-cadre de la corporation qui lèvent leur verre à la grande implication des anciens présidents (plusieurs présents sur la photo) et à travers eux tous les administrateurs bénévoles qui ont permis le développement du Parc de l’île Saint-Quentin.