Les boîtes à savon débarquent dans la côte du Père Marquette

C’est ce samedi que la deuxième édition de La Descente : Challenge de boîtes à savon aura lieu dans la côte du Père Marquette. Organisé par la Jeune Chambre de la Mauricie, en collaboration avec Acolyte, cet événement est une occasion pour les entreprises de la région de démontrer leur ingéniosité et leur créativité au grand public.



Toute la population est invitée à venir assister gratuitement à cette activité familiale par excellence, sous la présidence d’honneur de Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin. Une partie des profits sera remise à la Fondation québécoise du cancer qui soutient les personnes atteintes et leurs proches. L’organisation a prévu plusieurs activités afin de rendre la journée festive, en débutant par un tailgate avec IGA Paquette où seront mis en vente de la nourriture et des breuvages, toujours au profit de la cause. Des maquilleurs, un show car du circuit professionnel ainsi que de l’animation sont attendus, afin d’amuser toute la famille. Les courses seront lancées dès 12 h 45 en présence de Louis-Philippe Dumoulin. L’entrée sur le site se fait à partir de la rue des Forges près du Gambrinus. Les participants et les visiteurs sont d’ailleurs invités à se stationner gratuitement aux stationnements P2, P3, P4 et P5 de l'Université du Québec à Trois-Rivières.



Au total, ce sont douze entreprises qui s’affronteront dans le cadre de ce défi interentreprises. « C’est suite au succès de la première édition et à l’intérêt des entreprises à embarquer à nouveau dans cette activité de team building que l’activité a été renouvelée. C’est une activité qui nous permet d’engager nos entreprises membres dans un projet mobilisateur qui peut les aider à développer la force de leur équipe en plus d’offrir une journée accessible pour toute la famille », de souligner Joannie Bournival, présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie.



Le comité organisateur attend avec enthousiasme les participants et spectateurs dès 11 h.