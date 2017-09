Le mardi 19 septembre prochain aura lieu la 6e édition du souper-bénéfice Une soirée pour la prévention du suicide au prestigieux restaurant Le Poivre Noir à Trois-Rivières, au profit de la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Cet événement propose une formule classique, mais fort agréable et sans contredit toujours appréciée, comprenant cocktail de bienvenue, souper gastronomique cinq services, vin et prix de présence, le tout agrémenté d’une imprenable vue sur le fleuve St-Laurent. Cette année, les invités auront de plus la chance d’assister à une courte prestation musicale de la réputée harpiste québécoise Valérie Milot, invitée spécialement pour l’occasion. Cette soirée sera animée par Paule Vermot-Desroches, journaliste au Nouvelliste.

Présidence d’honneur

Bénéficiant de l’appui du Dr Pierre Martin, président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie, qui agira comme président d’honneur de cette 6e édition, cette soirée pour la prévention du suicide se voudra d’autant plus significative. « Les médecins sont souvent le premier contact avec les personnes susceptibles d’être à risque suicidaire et, en plus d’avoir à soigner des blessures pouvant se rattacher à cette problématique, ils sont à même de diriger ces personnes vers les ressources d’aide adéquates. En ce sens, nous sommes très reconnaissants que le Dr Martin ait accepté de montrer son soutien à la cause de la prévention du suicide en se joignant à nous pour ce souper-bénéfice», note M. Luc Massicotte, directeur général de la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Activité importante

Ce souper-bénéfice représente une activité de financement importante pour la Fondation prévention suicide les Deux Rives qui, rappelons-le, soutient maintenant le Centre de prévention du suicide Accalmie. Ce dernier regroupe deux organismes ayant fusionnés, soit le Centre de prévention suicide les Deux Rives et Accalmie, accompagnement et hébergement pour personnes suicidaires. Les sommes amassées lors de cette soirée seront ainsi investies dans une plus grande gamme de services offerts à la communauté en matière de prévention du suicide, qu’il s’agisse des lignes d’intervention téléphoniques, du service d’hébergement ou des différents services offerts aux endeuillés et aux proches de personnes suicidaires.

Billets et renseignements :

Quelques billets sont toujours disponibles au coût de 180$ par personne. Pour plus d’informations, veuillez contacter Véronique Landry au 819-840-0549, poste 23 ou via veronique.landry@prevention-suicide.qc.ca

À propos de la Fondation prévention suicide les Deux Rives

La Fondation prévention suicide les Deux Rives a pour mission de soutenir les services du Centre de prévention du suicide Accalmie, qui couvre la ville de Trois-Rivières et les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, par l’organisation d’activités de financement. Besoin d’aide? Inquiet pour un proche? 1 866 APPELLE (277-3553).