16 204 élèves amorcent leur année scolaire : un chiffre sans précédent depuis 10 ans

16 204 élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire prennent le chemin des écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy aujourd'hui. Un chiffre sans précédent pour l’organisation depuis les dix dernières années.

En plus de cette croissance de clientèle, l’année scolaire s’amorce avec 2,4 M$ en nouvelles mesures d’aide injectées par le gouvernement pour les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire. Des mesures qui s’ajoutent aux importantes sommes investies l’an dernier.

Les prochains mois seront aussi marqués par le début des travaux de consultation et d’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite en vigueur à partir de juillet 2018. Ces travaux amèneront la Commission scolaire à faire appel à la collaboration de son personnel, de ses élèves et de leurs parents, de ses partenaires ainsi que des gens de la communauté. Une démarche qui projettera l’organisation vers l’avenir et qui déterminera les orientations des prochaines années.



Plusieurs chantiers de rénovation

Encore une fois, les vacances d’été ont permis de réaliser plusieurs travaux de rénovation et d’aménagement dans 42 de nos bâtisses. La réfection de stationnements, de toitures et de planchers, le remplacement de toilettes et de fenêtres extérieures ne sont que quelques exemples des nombreux travaux qui ont été coordonnés par le personnel du Service des ressources matérielles. Le chantier le plus important demeure celui de l’école Marie-Leneuf où s’effectuent actuellement des travaux d’agrandissement et de rénovation pour plus de 14 M$.



Transport scolaire

La Commission scolaire rappelle aux parents qu’il est important de faire une dernière vérification des coordonnées du transport de leur enfant la veille de la rentrée scolaire puisque des modifications peuvent être effectuées jusqu’à la dernière minute. Pour les consulter, ils doivent se rendre sur le portail-parents de leur école. De plus, l’avis d’embarquement, remis par l’école, est exigé en tout temps, et ce, tout au long de l’année. Les parents peuvent consulter le www.csduroy.qc.ca/transport-scolaire pour plus de détails entourant le transport scolaire.