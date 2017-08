Une nouvelle aire de jeux pour les enfants du Centre Arc-en-ciel de Trois-Rivières

C’est avec fierté que la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ont inauguré officiellement ce matin la nouvelle aire de jeux du Centre Arc-en-ciel du CIUSSS MCQ, destinée à la clientèle pédopsychiatrique. L’espace de jeux, qui était depuis longtemps inutilisé et non adapté au cadre d’intervention, a subi une transformation au cours des dernières semaines. Les nouvelles installations permettront ainsi aux intervenants du Centre Arc-en-ciel d’adapter et d’optimiser leurs services offerts aux enfants recevant des soins dans leur établissement au quotidien.



Grâce aux contributions réunies de la Fondation J.A. DeSève ainsi que du restaurant Buffet des Continents de Trois-Rivières, qui totalisent plus de 50 000 $, ce projet a pu se concrétiser en juin dernier. En effet, l’apport de ces deux généreux donateurs corporatifs a permis la revitalisation complète de l’espace de jeux extérieur, ce qui permettra aux intervenants de travailler avec les enfants certaines compétences et habiletés dans un environnement extérieur normalisé et adapté à leurs besoins.

Madame Lucie Bouchard, chef de l’administration des programmes, Programme jeunesse, famille, santé mentale et santé publique, se réjouit de ce projet : « Ces nouvelles installations sont complètement adaptées pour notre clientèle. Les modules de jeux ont été sélectionnés par une équipe de spécialistes qui aura à y travailler régulièrement avec les enfants. Des évaluations de la motricité globale s’y feront et des thérapies individuelles pourront également y avoir lieu. Il est parfois avantageux de sortir des cadres classiques d’intervention, de laisser place à la spontanéité de l’enfant, car cela aide énormément à la thérapie, ajoute-t-elle. Nous sommes très reconnaissants face à nos donateurs. Nous nous savons très privilégiés de pouvoir bénéficier de telles installations. Nos jeunes et leurs intervenants ont commencé à en profiter et des résultats se voient déjà dans les suivis. »



Le rôle de la Fondation RSTR est d’être un catalyseur entre les donateurs et les différents établissements de Trois-Rivières du CIUSSS MCQ, permettant ainsi une mobilisation efficace des acteurs dans les différents dossiers. Au nom de la Fondation RSTR mais surtout, aux noms des enfants qui utiliseront à profit ces modules de jeux, merci!

Sur la photo:

Marilie Héon, William Héon, Lucie Bouchard, chef de l’administration des programmes, Programme jeunesse, famille, santé mentale et santé publique, CIUSSS MCQ, Vincent Roberge, Lisette Tremblay, présidente sortante du C. A., Fondation RSTR, M. Vincent Breault, directeur du marketing, Buffet des Continents, Léanne Roberge et Mahélie Roberge